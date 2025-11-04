Женщина в 52 года выглядит на 30— секрет молодости без пластики и фильтров (фото)

Женщина с Сиднеем раскрыла секрет вечной молодости без пластики и фильтров Фото иллюстративное / © www.flickr.com/Show In My Eyes

Реклама

Жительница австралийского Сиднея Энди Лью стала настоящей сенсацией в соцсетях — пользователи не верят, что ей уже 52 года. Модель, телеведущая и автор книг по фитнесу выглядит по крайней мере на 20 лет младше. При этом женщина уверяет, что ее молодость не результат пластических операций или дорогих инъекций, а следствием вполне естественного образа жизни.

Об этом говорится в материале The Sun.

Секрет молодости — в ежедневной активности

По словам Лью, ключ к вечной красоте кроется в регулярных тренировках, сбалансированном питании и отказе от вредных привычек. Она активно занимается спортом пять раз в неделю и считает силовые упражнения главным фактором долголетия.

Реклама

52-летняя Энди Лью Фото: Instagram Andi.lew

«Лучше всего стареют те, кто не останавливается — движение поддерживает не только тело, но и мозг», — отмечает австралийка.

Энди говорит, что постоянно сталкивается с недоверием — люди в шоке, когда узнают ее настоящий возраст. Однако вместо ботокса и филеров она выбирает здоровый ритм жизни, солнечные прогулки и правильное питание.

Ее рацион — простой и сознательный

Каждое утро Лью начинает день с движения, а не кофе. На завтрак предпочитает йогурт с фруктами и орехами, на обед — овощам и белковым блюдам.

Женщина не считает калории, следя за качеством продуктов: в ее меню часто можно найти гранаты, зелень и свежие овощи.

Реклама

Модель почти не употребляет алкоголь и полностью исключила из своего рациона обработанные продукты.

Такие продукты лишены необходимых микроэлементов и вызывают зависимость. Вы едите их — и все равно остаетесь голодными», — объясняет она.

Энди Лью Фото: Instagram Andi.lew

Природный уход без химии

Помимо фитнеса и питания, Энди работает на экологичность косметики. Она избегает духов, сухих шампуней и популярных кремов с синтетическими добавками. Вместо антиперспирантов пользуется натуральными средствами, а для ухода за зубами выбрала пасту без фтора.

Также Лью пользуется только натуральным солнцезащитным кремом и подчеркивает: главное — не искать «волшебную пилюлю», а сознательно заботиться о теле и уме каждый день.

Реклама

Итак, 52-летняя австралийка продолжает удивлять поклонников — ее молодость доказывает, что естественный уход и активность действительно творят чудеса.

Напомним о 10 суперфудах, которые замедляют старение и укрепляют иммунитет.