Женщина в 52 года выглядит на 30— секрет молодости без пластики и фильтров (фото)
52-летняя женщина поразила своим внешним видом Сеть. Никто не может поверить, сколько ей лет.
Жительница австралийского Сиднея Энди Лью стала настоящей сенсацией в соцсетях — пользователи не верят, что ей уже 52 года. Модель, телеведущая и автор книг по фитнесу выглядит по крайней мере на 20 лет младше. При этом женщина уверяет, что ее молодость не результат пластических операций или дорогих инъекций, а следствием вполне естественного образа жизни.
Об этом говорится в материале The Sun.
Секрет молодости — в ежедневной активности
По словам Лью, ключ к вечной красоте кроется в регулярных тренировках, сбалансированном питании и отказе от вредных привычек. Она активно занимается спортом пять раз в неделю и считает силовые упражнения главным фактором долголетия.
«Лучше всего стареют те, кто не останавливается — движение поддерживает не только тело, но и мозг», — отмечает австралийка.
Энди говорит, что постоянно сталкивается с недоверием — люди в шоке, когда узнают ее настоящий возраст. Однако вместо ботокса и филеров она выбирает здоровый ритм жизни, солнечные прогулки и правильное питание.
Ее рацион — простой и сознательный
Каждое утро Лью начинает день с движения, а не кофе. На завтрак предпочитает йогурт с фруктами и орехами, на обед — овощам и белковым блюдам.
Женщина не считает калории, следя за качеством продуктов: в ее меню часто можно найти гранаты, зелень и свежие овощи.
Модель почти не употребляет алкоголь и полностью исключила из своего рациона обработанные продукты.
Такие продукты лишены необходимых микроэлементов и вызывают зависимость. Вы едите их — и все равно остаетесь голодными», — объясняет она.
Природный уход без химии
Помимо фитнеса и питания, Энди работает на экологичность косметики. Она избегает духов, сухих шампуней и популярных кремов с синтетическими добавками. Вместо антиперспирантов пользуется натуральными средствами, а для ухода за зубами выбрала пасту без фтора.
Также Лью пользуется только натуральным солнцезащитным кремом и подчеркивает: главное — не искать «волшебную пилюлю», а сознательно заботиться о теле и уме каждый день.
Итак, 52-летняя австралийка продолжает удивлять поклонников — ее молодость доказывает, что естественный уход и активность действительно творят чудеса.
