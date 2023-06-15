Женщина в 70 лет выглядит 40-летней: она удивила своей внешностью и рассказала секрет молодости

70-летняя Венди Ида из США вошла в Книгу рекордов Гиннеса, как старейшая фитнес-тренерша. Женщина, несмотря на реальный возраст, выглядит на 30 лет младше благодаря спорту.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Фитнес-тренер Венди Ида в свои 70 лет все еще борется за хорошую физическую форму. Она говорит, что хочет быть примером для людей, которые через возраст отказываются от активного образа жизни.

Венди из США официально является "старейшим активным инструктором по фитнесу" согласно Книге рекордов Гиннеса. Ее клиенты часто приходят к ней с низким уровнем уверенности и чувством отчаяния, но она дает им индивидуальные планы и учит их, как расставлять приоритеты в своем здоровье.

Фитнес-тренер Венди Ида рассказала о своем секрете молодости. / Фото: dailystar.co.uk

Бабушка четырех внуков говорит, что целью ее жизни является то, чтобы доказать другим, что всегда можно быть здоровым и поддерживать хорошую форму.

"Физические упражнения помогли мне обрести уверенность в себе, а потом я начала помогать и другим женщинам. Я помогла тысячам женщин по всему миру, и ко мне обращаются клиентки от Канады к Сицилии. Они приходят ко мне без всякой уверенности. Они говорят, что я их последняя надежда и мое сердце замирает", — рассказала она.

Венди говорит, что секретом ее молодости и идеального тела есть постоянная работа над собой.

"Я хочу вдохновить всех, кто говорит: "Я слишком стара и не могу этого сделать". Делайте небольшие упражнения, работайте над собой и не принимайте отказ как ответ. Ваша психологическая устойчивость будет расти, и в результате вы станете более выносливыми", — утверждает фитнес-тренер.

У Венди Иды идеальное тело в 70 лет / Фото: dailystar.co.uk

Женщина утверждает, что люди не верят, что ей 70 лет и часто проверяют ее документы, чтобы убедиться, что она не обманывает. Новые знакомые утверждают, что Венди не больше 40 лет.

Напомним, девушка устроила стрипшоу на крыше, чтобы собрать деньги на его ремонт.

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