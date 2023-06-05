Женщина в детстве потеряла ногу и для утешения начала делать тату: как она сейчас выглядит (фото)

В 12 лет ей ампутировали ногу из-за рака.

Женщина принялась делать тату после того, как в детстве потеряла ногу.

Сейчас 32-летняя Лиза Шеер покрыта татуировками с ног до головы, у нее куча пирсингов и даже раздвоенный язык, пишет dailystar.co.uk.

Свои первые чернила она нанесла, чтобы отпраздновать победу над раком, поразившим одну из ее ног. Тогда ей было двенадцать.

"В детстве у меня был рак кости, и мне пришлось ампутировать правую ногу, — рассказала Лиза. "После болезни, в 14 лет, я присоединилась к панк-сцене, сделала свой первый пирсинг и первую татуировку".

Лиза Шеер / Фото: dailystar.co.uk

Лиза описывает себя как татуировщицу и модель в Instagram, где у нее более 35 тысяч подписчиков. Теперь она может ходить с помощью протеза ноги.

Лиза Шеер / Фото: dailystar.co.uk

Она видит свое тело "как книгу о жизни, показывающей воспоминания, мысли, чувства и мотивы".

"Конечно, я привыкла к тому, что люди смотрят на меня. Но и по моему облику меня часто положительно воспринимают. Если у меня когда-то будут дети, я объясню им, что татуировка — это мой способ самовыражения", — добавила Лиза.

Лиза Шеер / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, женщина создала "идеального" мужчину и вышла за него замуж. 36-летняя одинокая мама, воспитывающая двоих детей, сама создала свое виртуальное счастье.

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