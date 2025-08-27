- Дата публикации
Женщина в элитном ресторане сексуально домогалась мужчины в присутствии его жены: финал шокирует
На суде женщина заявила, что была нетрезвая и жалеет о своем поступке.
В Великобритании нетрезвая женщина сексуально домогалась мужчины в ресторане прямо в присутствии его жены. После скандала пара вызвала полицию.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Саманта Уильямсон «вела себя как одержимая» после того, как ее ухаживания были решительно отклонены в элитном отеле в Кристчерче, Дорсет.
44-летняя женщина пошатываясь прошла от бара к столику, за которым пара спокойно ужинала, отмечая 40-ю годовщину свадьбы и полное выздоровление мужа от рака.
Затем она села мужу на колени и сказала ему: «Я хочу сесть на твой большой бамбук».
Возмущенный наглым поведением шокированный посетитель ресторана немедленно оттолкнул ее, а его жена сказала ей «пойти вон».
Тогда нападающая смахнула со стола напитки и свечу, из-за чего они разлились на жену жертвы.
Мужчина, имя которого не может быть названо по юридическим причинам, встал и оттолкнул ухажерку, из-за чего они оба упали на пол.
Разъяренная отказом, она плюнула на него и поцарапала его, вызвав кровотечение.
Впоследствии супруги вызвали полицию. Однако их возмутило то, что несмотря на сексуальные домогательства, женщину не арестовали, а отвезли домой.
На заседании суда женщина признала вину и заявила о проблемах с алкоголем. Ей на полгода установили комендантский час и заставили заплатить жертве 1000 фунтов стерлингов.
