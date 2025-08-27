Женщина в элитном ресторане сексуально домогалась мужчины в присутствии его жены: финал шокирует

Женщина домогалась к мужу в присутствии его жены / © Pixabay

Реклама

В Великобритании нетрезвая женщина сексуально домогалась мужчины в ресторане прямо в присутствии его жены. После скандала пара вызвала полицию.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Саманта Уильямсон «вела себя как одержимая» после того, как ее ухаживания были решительно отклонены в элитном отеле в Кристчерче, Дорсет.

Реклама

44-летняя женщина пошатываясь прошла от бара к столику, за которым пара спокойно ужинала, отмечая 40-ю годовщину свадьбы и полное выздоровление мужа от рака.

Затем она села мужу на колени и сказала ему: «Я хочу сесть на твой большой бамбук».

Возмущенный наглым поведением шокированный посетитель ресторана немедленно оттолкнул ее, а его жена сказала ей «пойти вон».

Тогда нападающая смахнула со стола напитки и свечу, из-за чего они разлились на жену жертвы.

Реклама

Мужчина, имя которого не может быть названо по юридическим причинам, встал и оттолкнул ухажерку, из-за чего они оба упали на пол.

Разъяренная отказом, она плюнула на него и поцарапала его, вызвав кровотечение.

Впоследствии супруги вызвали полицию. Однако их возмутило то, что несмотря на сексуальные домогательства, женщину не арестовали, а отвезли домой.

На заседании суда женщина признала вину и заявила о проблемах с алкоголем. Ей на полгода установили комендантский час и заставили заплатить жертве 1000 фунтов стерлингов.

Реклама

Напомним, в Украине наказали мать, потому что ее дочь-школьница приставала к парню