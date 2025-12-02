Женщина в секонд-хенде купила кроссовки за 170 грн и была шокирована их реальной ценой

Секондхенд / © Credits

В Великобритании женщина купила в секонд-хенде кроссовки за 170 грн (3 фунта стерлингов) и была поражена, что их реальная стоимость составляет почти 30 тыс. грн.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Никола Критчлоу 15 лет искала конкретную пару обуви. 40-летняя жительница Ливерпуля обыскала бесчисленное количество секонд-хендов в поисках обуви Isabel Marant Bekett. Впоследствии она таки ее нашла.

Изабель Марант — французский модельер, известная своими шикарными одеждой и аксессуарами в богемном стиле. «Bekett» (иногда пишется как «Bobby» или «Bayley») — это ее культовые кроссовки на танкетке, официальное название которых — Isabel Marant Bekett Sneakers. Они появились в 2011 году и быстро стали модным феноменом, который можно было увидеть на многочисленных знаменитостях и инфлюенсерах. Их стоимость составляет 525 фунтов (почти 30 тыс. грн).

Это далеко не единственная выгодная покупка, которую Никола сделала за эти годы, ведь она обожает покупать вещи в секонд-хенде.

Она отметила: «Я большая поклонница циркулярной моды. Мода всегда была для меня важна, но с возрастом я начала понимать влияние этой индустрии на планету, поэтому стараюсь быть более сознательной в своих покупках. Я держу свой гардероб достаточно минималистичным, стараюсь не поддаваться микротрендам и верю, что то, что мне нравится, я всегда могу найти в секонд-хенде. И обычно это получается».