Женщина в стрингах и с шлепками в руках подралась с тремя другими в отеле Лас-Вегаса – фото, видео

Все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе.

По меньшей мере, четыре женщины подрались в отеле Лас-Вегаса.

Об этом пишет nypost.com.

Драка, снятая на видео, произошла в нескольких метрах от покерных столов. Разъяренная женщина использовала шлепки как оружие, а другую выдернула из скутера.

Очевидцы включили камеру, когда схватка уже шла полным ходом. Сперва гостья в джинсовых шортах толкнула другую женщину, которая была в топе и юбке. Поскольку низ задрался, она светила ягодицами в стрингах.

Драка женщин в отеле Лас-Вегаса / Фото: скриншот с видео

Затем присоединилась третья женщина, одетая в кремовый топ, штаны и солнцезащитные очки. Она бросилась на полуобнаженную женщину, прежде чем прохожий оттягивает ее, крича "Дамы!".

Он оттащил женщину в темных очках, а та, что в стрингах, угрожающе махала в ее сторону оранжевой обувью.

Драка женщин в отеле Лас-Вегаса / Фото: скриншот с видео

В другом ролике видно, как двое мужчин вытягивают женщину из скутера, пока она машет руками и ногами, вырываясь из их хватки.

Драка женщин в отеле Лас-Вегаса / Фото: скриншот с видео

Охранник наконец швырнул женщину в стрингах на землю, завел ей руки за спину и надел на нее наручники.

Напомним, в самолете вспыхнула драка между мужчинами из-за места у окна. Их пытались разнять попутчики.

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