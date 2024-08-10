Женщина в свой 112-й день рождения открыла неожиданный секрет долголетия

Долгожительница утверждает, что дожила до своего возраста, потому что не вышла замуж.

Жительница американского города Нью-Йорка Луиза Джин Синьор в свой 112-й день рождения поделилась несколькими советами для людей, желающих жить так же долго, как она. Один из ее секретов долголетия оказался неожиданным.

Об этом сообщает Business Insider.

Долгожительница утверждает, что пережила своих младших братьев и сестер и вошла в немногочисленный клуб "суперстолетних", то есть людей, живущих более 110 лет, потому что не вышла замуж.

“Поэтому и живу [так долго]. Мне хорошо, потому что я не вышла замуж… ни замужества, ни детей. Я предпочитаю быть одинокой. Когда вы замужем, у вас много проблем", — говорит она.

Это утверждение противоречит тому, что говорят большинство долгожителей, частично приписывающих секрет своего долголетия тесным родственным связям.

Вторым секретом своего долголетия Луиза Джин Синьор называет постоянную активность на протяжении всей жизни. Она много плавала, каталась на велосипеде и танцевала, когда представился случай. Женщина и сейчас пытается быть подвижной. Если не может выйти из дома, то по крайней мере ходит в коридоре.

Кроме того, она считает, что дожить до 112 лет ей помогло здоровое питание, в том числе итальянская кухня.

“Итальянская еда действительно полезна здоровью. Я ела салат, фрукты и овощи каждый вечер. Также у нас на столе всегда было вино. В воскресенье мы ели только пирожные и соки", — говорит долгожительница.

До сих пор она потребляет блюда с томатным соусом, чесноком или оливковым маслом, ключевыми ингредиентами средиземноморской диеты, которая уже седьмой год признается самой здоровой.

Напомним, ранее исследователи собрали главные привычки долгожителей, которые могут помочь прожить долгую и счастливую жизнь.

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