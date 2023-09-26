Женщина в течение 20 лет ежедневно приходила на станцию метро, чтобы услышать голос покойного мужа

Более 40 лет назад он записал все объявления на станции.

В Лондоне, Великобритания, женщина ежедневно посещала одну и ту же станцию метро в течение 20 лет, чтобы услышать голос своего покойного мужа.

Об этом пишет ladbible.com.

Врач общей практики по имени Маргарет МакКоллум была замужем за актером Освальдом Лоуренсом. Мужчина так и не стал знаменитым, но он записал все объявления Северной линии столичного метро еще в семидесятых.

Освальд умер в 2007 году. Маргарет тяжело переживала потерю любимого, но единственное, что приносило ей утешение, – это возможность слышать его каждый день по дороге на работу. Иногда женщина просто приходила на станцию Embankment, сидела и слушала объявления.

Освальд Лоуренс / Фото: BBC

Незадолго до Рождества в 2012 году работники метро решили обновить голос с помощью "новой цифровой системы", чтобы предложить разные голоса и "больше разнообразия".

Тогда "очень расстроенная" МакКоллум подошла к сотрудникам станции метро и спросила, что произошло. Она рассказала, что этот голос имел для нее особое значение. Хотя сотрудники заявили, что не могут ничего сделать, чтобы вернуть запись обратно, они извинились и пообещали посмотреть, смогут ли найти копию записи для Маргарет.

Но на этом история не окончилась. В Новый год вдова сидела на станции Embankment, направляясь на работу. Вдруг из динамиков она услышала знакомый голос. Голос человека, которого он так любила и никогда не думала, что услышит снова.

Маргарет МакКоллум / Фото: BBC

Порывшись в архивах, работники восстановили старые записи. Пока другие работали над кодом системы объявлений, они снова "заставили Освальда заговорить".

Кроме реставрации в 2013 году Маргарет подарили копию записи на компакт-диске, которую она могла слушать и успокаиваться, когда захочет.

Напомним, невеста, потерявшая зрение в подростковом возрасте, заставила гостей свадьбы "прожить мгновение вслепую". Она завязала им глаза.

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