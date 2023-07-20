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Женщина в течение 20 лет ежедневно съедает до четырех рулонов туалетной бумаги - видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
1949
Время на прочтение
2 мин
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Женщина в течение 20 лет ежедневно съедает до четырех рулонов туалетной бумаги - видео

Женщина ест туалетную бумагу / Фото: скриншот с видео

За это время она потребила около 6350 кг бумаги.

Женщина озадачила, заявив, что потребляет до четырех рулонов туалетной бумаги в день.

Об этом она рассказала в шоу TLC - My Strange Addiction: Still Addicted?.

Американка по имени Кина за последние 20 лет потребила 6350 килограммов своего любимого "деликатеса".

"Я им туалетную бумагу как только встаю утром", — сказала она.

Такая привычка стоит ей 2700 долларов в год. Впрочем, женщина заявила, что это стоит каждого цента.

"Вы знаете это ощущение, как после Дня благодарения вы съели все любимые блюда, и вы просто сидите на своем диване, и вы просто расслабляетесь. Я чувствую такое, когда им туалетную бумагу. Туалетная бумага имеет ноль калорий. И она даже не даст вам похмелье", — объяснила она.

За последние два десятилетия Кина стала экспертом туалетной бумаги. Она предпочитает более тонкую слоевую бумагу, потому что "его легче потреблять".

Она говорит, что это как "есть арахисовое масло и бутерброд из желе без корочки", и она наслаждается "хрустом".

Кина спокойно наслаждается ею даже в салонах красоты и других общественных местах. Женщина говорит, что ее привычка привлекает на нее внимание людей, но она не против.

Женщина ест туалетную бумагу / © скриншот с видео
Женщина ест туалетную бумагу / Фото: скриншот с видео

"Когда люди видят, что я ем туалетную бумагу, я получаю несколько удивленных взглядов. Я даже видела, как один человек вытащил свой телефон и пытался записать меня, но мне все равно, у каждого есть свои странные вещи, которые они делают, и это просто моя", — подытожила женщина.

Напомним, любовник отправил видео секса с замужней женщиной ее мужу и матери. Как его наказали.

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Дата публикации
Просмотры
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