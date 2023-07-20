Женщина в течение 20 лет ежедневно съедает до четырех рулонов туалетной бумаги - видео

За это время она потребила около 6350 кг бумаги.

Женщина озадачила, заявив, что потребляет до четырех рулонов туалетной бумаги в день.

Об этом она рассказала в шоу TLC - My Strange Addiction: Still Addicted?.

Американка по имени Кина за последние 20 лет потребила 6350 килограммов своего любимого "деликатеса".

"Я им туалетную бумагу как только встаю утром", — сказала она.

Такая привычка стоит ей 2700 долларов в год. Впрочем, женщина заявила, что это стоит каждого цента.

"Вы знаете это ощущение, как после Дня благодарения вы съели все любимые блюда, и вы просто сидите на своем диване, и вы просто расслабляетесь. Я чувствую такое, когда им туалетную бумагу. Туалетная бумага имеет ноль калорий. И она даже не даст вам похмелье", — объяснила она.

Nothing like a crisp, melty piece of toilet paper? Kinah eats up to four rolls a day! Hear her story on #MyStrangeAddiction : Still Addicted Wednesdays at 10/9c. pic.twitter.com/dxn54LCf2z — TLC Network (@TLC) Июль 18, 2023

За последние два десятилетия Кина стала экспертом туалетной бумаги. Она предпочитает более тонкую слоевую бумагу, потому что "его легче потреблять".

Она говорит, что это как "есть арахисовое масло и бутерброд из желе без корочки", и она наслаждается "хрустом".

Кина спокойно наслаждается ею даже в салонах красоты и других общественных местах. Женщина говорит, что ее привычка привлекает на нее внимание людей, но она не против.

Женщина ест туалетную бумагу / Фото: скриншот с видео

"Когда люди видят, что я ем туалетную бумагу, я получаю несколько удивленных взглядов. Я даже видела, как один человек вытащил свой телефон и пытался записать меня, но мне все равно, у каждого есть свои странные вещи, которые они делают, и это просто моя", — подытожила женщина.

Напомним, любовник отправил видео секса с замужней женщиной ее мужу и матери. Как его наказали.

Читайте также: