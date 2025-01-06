Женщина в течение 33 лет ест только одну пищу: как это повлияло на ее организм (фото)

Женщина последние 33 года не ела ничего, кроме фруктов – ни овощей, ни мяса, ни углеводов, никаких молочных продуктов.

О своем образе жизни она поведала в интервью news.com.au, передает New York Post.

58-летняя Энн Осборн, родом из Великобритании, но с 2003 года живущая в Австралии, является настоящей сыроедкой – то есть человеком, который потребляет только фрукты. Она впервые заинтересовалась этой уникальной диетой еще в 1990 году.

"Мой интерес к диете начался после того, как я посетила лекцию в маленькой комнате над баром в Великобритании. Местный фруктовик по имени Дэвид Шелли рассказывал о диете, и, увидев его энергию, физическую форму и жизненную силу, я захотела попробовать ее сама. Я видела, что все, что делал Дэвид, работало для него очень хорошо. Тогда я была беременна старшим сыном, поэтому постепенно перешла от стандартной диеты к общей веганской диете и, наконец, к фруктовой диете. В течение следующего года я постепенно ела больше фруктов и меньше вареной веганской пищи, пока не перешла на 100% сыроедения. Прошло уже 33 года, и я не оглядываюсь назад", – поделилась она.

Энн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Осборн, которая сейчас живет в маленьком городке Миллстрим в австралийском штате Квинсленд, вспомнила, что в детстве питалась по стандартной британской диете, а ее мама даже выросла в мясном магазине.

"Мясо было большой частью нашего детства", – говорит она. "Моя мама очень хорошо готовила и готовила нам еду дома. Папа выращивал свежие фрукты и овощи в своем саду. Мы питались достаточно здоровой пищей и употребляли в пищу очень мало полуфабрикатов. Но в тот день, когда я ушла из дома в 19 лет, я стала вегетарианкой. Спустя год я отказалась от всех продуктов животного происхождения и приняла веганство. Я сразу заметила преимущества для здоровья. Я помню, как задыхалась и чувствовала сжатие в груди, когда поднималась на холмы. Став веганкой, я больше никогда этого не чувствовала".

Типичный "день на тарелке" для Осборн состоит из широкого спектра свежих фруктов, выращенных в этой местности. Она ест только один вид фруктов во время еды, поскольку, по ее словам, так легче для пищеварительной системы.

"Обычно я выпиваю два больших стакана свежевыжатого апельсинового сока после утренней пробежки", — пояснила она. "Я использую винтажную итальянскую ручную соковыжималку 1966 года. Она оставляет большую часть волокон, но создает очень однородный сок. Позже утром я буду есть столько сезонных фруктов, сколько захочу. Сейчас я наслаждаюсь местной черникой, папайей, арбузами и дынями. На обед я обычно съедаю 2-3 авокадо. Это добавляет в рацион достаточное количество макро- и микроэлементов. К ужину я съедаю еще одну большую тарелку любого фрукта, которого мне хочется. Сейчас папайя или черника – мой любимый ужин".

Энн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Хотя она питается так в течение большинства дней в году, Осборн делает несколько более декадентские для особых случаев, таких как Рождество и дни рождения.

"Для таких особых случаев я готовлю сырой фруктовый торт из органических сухофруктов и орехов, рожкового, кокосового и апельсинового сока", — говорит она. "Когда мои дети были маленькими, мы устраивали отличные большие фруктовые вечеринки с фруктовыми тортами, соусами и людьми, сделанными из фруктов. Это было так весело".

Энн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Фрукторианская диета уже давно вызывает критику со стороны медиков, обвиняющих ее в чрезмерном содержании сахара и отсутствии всех питательных веществ, необходимых для оптимального здоровья. По данным Кливлендской клиники, из-за большого количества сахара она может быть опасна для тех, кто страдает диабетом, болезнями поджелудочной железы и почек. Также беспокойство вызывает низкий уровень витамина В12, кальция, витамина D, йода и омега-3 жирных кислот, что может привести к анемии, усталости, вялости и дисфункции иммунной системы. Всем, кто планирует сменить свой рацион, рекомендуется сначала обсудить это со своим врачом.

К счастью для Осборн, она утверждает, что ее здоровье никогда не было лучше с тех пор, как она села на сыроедную диету. Она объясняет это тем, что употребляет только качественные продукты, выращенные в богатом питательными веществами почве.

"Тип почвы, в которой выращиваются фрукты, оказывает непосредственное влияние на их пользу для здоровья", — говорит она. "Почва очень важна для содержания минеральных веществ в продукции. Дефицитные и перенасыщенные химикатами почвы могут привести к некачественной продукции, а значит, к дефициту у нас самих. Состояние моего здоровья замечательно. Я пробегаю около 50 км в неделю и регулярно хожу пешком 13 км до города. Я много работаю в саду. Когда я последний раз сдавала анализ крови, все было в пределах нормы, и врач сказал, что у меня самый лучший уровень холестерина, который он когда-либо видел. У меня отличная энергия, любые травмы или раны заживают очень быстро, и я пережила менопаузу без каких-либо негативных симптомов. Мои волосы и ногти растут очень быстро, а иммунная система очень эффективна. У меня тоже никогда не было анемии в анализах крови".

Энн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Хотя Осборн говорит, что эта диета изменила ее жизнь, она признает, что не каждый сможет на ней преуспеть. Однако она все равно считает, что каждый мог бы есть немного больше фруктов в своей повседневной жизни.

"Не обязательно быть фруктоедом, чтобы извлекать пользу от фруктов", — говорит она. "Когда в ежедневный рацион школьников ввели только один фрукт в день, без всяких других изменений в питании, наблюдалось значительное улучшение как в обучении, так и в поведении детей. Я искренне верю, что употребление большего количества качественных фруктов может действительно улучшить вашу жизнь так, как вы не поверите. Однако эта диета не для всех. К ней нужно быть готовым физически, эмоционально и ментально. Вы должны инвестировать в очень качественные фрукты, потому что в местном супермаркете, скорее всего, не подойдут. И вы должны верить в диету, но не слепо верить. Учите информацию, чтобы понять, подходит ли вам фрукторианский образ жизни".

Энн Осборн / Фото: instagram.com/fruitisbeaut

Напомним, мужчина в течение года ел только красное мясо и яйца. Он рассказал, как это повлияло на его организм.

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