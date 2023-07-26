"Женщина-вампир" сделала 49 модификаций тела: вставила титановые рога и зататуировала глаза (фото)

Первое серьезное изменение облика она сделала еще 17 лет назад.

Мексиканка Мария Хосе Кристерна известна как "женщина-вампир".

Как пишет dailystar.co.uk, она в целом сделала 49 модификаций тела, в том числе клыкастые зубы, раздвоенный язык, титановые рога и татуировки глаз.

К слову, 47-летняя, имеющая юридическое образование и воспитывающая четырех детей – рекордсменка Книги рекордов Гиннеса. Она покрыла 90% своего тела татуировками и щедро начинила его имплантами.

Мария Кристерна / Фото: instagram.com/marycristerna_la_mujer_vampiro

Интересно, что она происходит из очень религиозной семьи. Впервые Мария начала менять свое тело, когда ей было всего 14 лет, сделав свою первую татуировку.

Затем в 30 лет она сделала свою первую модификацию с помощью имплантата, решив вставить его себе во лоб в знак "освобождения".

Мария Кристерна / Фото: instagram.com/marycristerna_la_mujer_vampiro

Свой вид женщина называет признаком мужества, силы и свободы, после того как она пережила домашнее насилие.

"Единственный способ уйти от насилия и злоупотреблений – любить себя. Мы пришли в этот мир, чтобы быть счастливыми", — сказала она.

Мария Кристерна / Фото: instagram.com/marycristerna_la_mujer_vampiro

Но не все положительно реагируют на ее уникальный внешний вид. Мария рассказала, что люди рядом с ее домом сначала переходили улицу, когда видели ее, и крестились, словно она была дьяволом. Некоторые даже обвиняли ее в одержимости или употреблении наркотиков.

Мария Кристерна / Фото: instagram.com/marycristerna_la_mujer_vampiro

Теперь у нее есть преданные поклонники, хвалящие ее внешность, а некоторые называют ее "прекрасной богиней" и "произведением искусства".

Впрочем, несмотря на комплименты, женщина предупреждает людей, чтобы они хорошо подумали, прежде чем идти по ее стопам.

Напомним, недавно "черный инопланетянин", отрезавший уши, нос и пальцы, показал, как выглядел в 13 лет. Он опубликовал фотоколлаж, где сравнил себя нынешнего и подростка.

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