Женщина видела пришельцев и демонов после операции на глазах: врачи объяснили, что произошло

В Англии59-летняя Элисон Хенторн из Бедфордшира начала видеть жуткие галлюцинации после двух сложных операций на глазах. После отслоения сетчатки она потеряла часть зрения, а затем — начала видеть лица пришельцев, демонов и животных. Врачи диагностировали у нее синдром Шарля Бонне — редкое состояние, возникающее у людей с частичной потерей зрения.

Об этом сообщает издание Daily Express.

После выписки из больницы Элисон начала замечать странные образы в повседневной жизни.

«Я видела существ с фиолетовыми глазами, иногда они будто летали рядом. Однажды мне показалось, что в саду появился космический корабль, который выпускал лазерные лучи», — вспоминает женщина.

Хотя она понимала, что видит не настоящее, страх не отпускал ее. Элисон боялась, что «сходит с ума», и не признавалась даже близким. Она начала искать информацию в интернете, находила статьи о деменции и шизофрении, но ни одно описание не подходило под ее случай. В отчаянии она даже пригласила священника, чтобы освятить дом.

«Мне было страшно сказать хоть кому-то. Я думала, что теряю рассудок. Я даже попросила священника освятить меня и дом, потому что была в панике», — рассказала она.

Лишь через несколько месяцев, когда Элисон снова пришла на осмотр к офтальмологу, ей удалось найти ответ. После собственных поисков она наткнулась на информацию о синдроме Шарля Бонне — состоянии, при котором мозг создает зрительные образы, чтобы «заполнить» пробелы в восприятии из-за потери зрения.

Элисон Хенторн / © The Daily Express

«Я случайно прочитала об этом синдроме перед визитом к врачу. Когда я рассказала консультанту, он подтвердил, что это именно он. Это было облегчение — я поняла, что не сошла с ума», — говорит Элисон.

Хотя лекарства от синдрома нет, со временем галлюцинации стали менее частыми. Теперь Элисон хочет повысить осведомленность об этом малоизвестном состоянии и помочь другим, кто может столкнуться с подобным.

«Я хочу, чтобы люди знали: если вы видите что-то, чего нет, это не всегда означает психическую болезнь. Иногда это просто реакция мозга на потерю зрения».

Синдром Шарля Бонне — неврологическое состояние, при котором люди с частичной или полной потерей зрения видят сложные зрительные галлюцинации. Это не психическое расстройство и не связано с деменцией.

