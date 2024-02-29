Женщина, вирусное фото которой спасло ей жизнь, разбогатела через неделю после выхода из тюрьмы

Женщина, фотография которой стала вирусной, сказала, что это могло спасти ей жизнь после того, как она заработала 24 тысячи долларов за неделю после освобождения из тюрьмы.

Об этом она рассказала Daily Mail.

Эбби Ньюман приобрела вирусную известность благодаря своей фотографии после ареста за кражу в магазине и хулиганство. Фотография 28-летней девушки была опубликована в Instagram под названием "Mugshawtys", который делится женскими фотографиями с 755 000 подписчиками, и благодаря этому она стала вирусной.

Эбби Ньюман / Фото: instagram.com/buffmommyab

Женщина с Алабамы в то время и не подозревала об этом, поскольку находилась в тюрьме, но когда ее освободили, она увидела, что у нее появилось огромное количество фолловеров в социальных сетях, и люди отмечали ее фотографию.

"Я даже не знала об этом, пока не вышла из тюрьмы и не увидела, что во всех моих социальных сетях появились подписчики", – рассказала она. "На самом деле, я считаю, все обернулось к лучшему".

Эбби Ньюман / Фото: instagram.com/buffmommyab

Ее популярность в конце концов привела к поддержке ее страницы OnlyFans, и она рассказала, что заработала около 24 000 долларов за неделю после освобождения из тюрьмы благодаря всем новым фолловерам.

Эбби Ньюман / Фото: instagram.com/buffmommyab

Эбби также сказала, что ее фотография, которая стала вирусной, может спасти ей жизнь, поскольку это произошло в тяжелое время.

Она вспомнила: "В то время я через многое прошла. У меня только что случился выкидыш, и я была не в себе. Честно говоря, попадание в тюрьму не только помогло мне финансово, но и в определенном смысле спасло мне жизнь. Я выздоравливаю от героиновой наркозависимости. Я трезвая шесть лет, и после выкидыша я пошла темным путем депрессии. У меня ПРЛ и посттравматическое стрессовое расстройство, и я не принимала мои лекарства, так что я была не в себе. Таким образом, распространение фото помогло мне не только расплатиться с долгами и жить более комфортной жизнью, но и помогло мне вернуться к себе".

Эбби Ньюман / Фото: instagram.com/buffmommyab

Напомним, казнь серийного убийцы полностью отменили после восьми неудачных попыток. Он находится за решеткой уже полвека.

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