Женщина влюбилась в брата покойного мужа: история их отношений (фото)

Женщина рассказала, как влюбилась в брата своего покойного мужа.

Не прошло и года после того, как муж Кейтлин Нортон, Аарон Смит, умер от передозировки наркотиков, прежде чем она начала роман с его старшим братом Рори.

"Я не ожидала, что его голос так сильно напомнит мне Аарона", – сказала Truly 30-летняя вдова из Нью-Гэмпшира. "Это было такое утешение".

Они прожили вместе более 7 лет и воспитывают четырех детей.

Кейтлин и Рори с детьми / Фото: instagram.com/kaitlinorton / Фото: скриншот с видео

Сначала Рори испытывал отвращение к Кейтлин, поскольку она и Аарон в начале своей совместной жизни боролись с наркозависимостью.

"Я не особо ей доверял", – сказал мужчина.

Кейтлин призналась, что они с мужем "воровали у людей и делали все возможное, чтобы накуриться".

Кейтлин Нортон и Аарон Смит / Фото: скриншот с видео

Наконец Нортон обратилась за реабилитацией, чтобы избавиться от зависимости, а Аарон отказался. Дошло до того, что она перестала отвечать на его звонки. За неделю до выхода из больницы она узнала, что он умер от передозировки в возрасте 22 лет.

Женщина стала обращаться к его старшему брату Рори за утешением, и он посещал ее вместе с сыном Нортон Камденом.

"Вот так мы начали сближаться", – сказала она.

Кейтлин и Рори / Фото: instagram.com/kaitlinorton / Фото: скриншот с видео

Рори признался, что поначалу они "не решались" поделиться своей любовью с членами семьи — Джесс, мама Аарона и Рори, сказала, что сначала подумала, что это "странно".

"Моим первым мнением было: "Как бы чувствовал себя Аарон?". Я знал, что нам это совсем не понравится. Он не был бы счастлив", — сказал Рори.

Кейтлин Нортон и Рори Смит / Фото: скриншот с видео

Лишь после разговора Рори с его матерью она решила смириться.

Однако, по словам Нортон, многие онлайн-пользователи поспешили выступить с критикой. В частности, с Рори насмехались как над "дядей-папой" детей.

"Что-то плохое произошло с ней, что-то плохое произошло со мной — и в основном мы нашли утешение друг в друге", — сказал Рори. "Негатив ничего с нами не делает... Я думаю, мы хорошо подходим друг другу".

Напомним, женщина вступила в брак со своей руководительницей, которая старше на 19 лет. Они прокомментировали разницу в возрасте и упреки о "педофилии".

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