Женщина влюбилась в мужа любовницы ее избранника: история их отношений

Жена была смущена после того, как обнаружила, что муж изменяет ей с коллегой. Ситуация потом переросла в запутанный клубок эмоций, когда она обнаружила, что влюбилась в партнера этой женщины.

В сообщении на Reddit мама, которой около 30 лет, объяснила: "Год назад я узнала, что мой муж спит со своей сотрудницей. Как? Ее муж, назовем его Джеем, связался со мной. Убитый горем он подумал, что я тоже должна знать. Он присылал мне текстовые сообщения и встречался с ними, когда они были в гостиницах".

Пара решила встретиться и обсудить, что они будут делать, а поскольку жена потеряла работу во время пандемии и теперь училась, решили подождать, пока она окончит образование. Она продолжила: "Если я разведусь сейчас, я не смогу обеспечивать свою дочь. Поэтому, вероятно, ее передадут под опеку моему мужу, как главному кормильцу. Я спросила его, может ли он подождать несколько месяцев, надеюсь, дольше, и, на мое удивление, он согласился. Я искренне поблагодарила его, но он сказал мне, что тоже не знает, что делать, поэтому он рад подождать".

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Они поддерживали связь и, наконец, пошли на прогулку, разговаривали и смеялись на разные темы. Также они сходили вместе в кинотеатр.

Она призналась: "Я часто думала о нем с улыбкой на лице. Он был первым, о чем я думала утром и последним, о чем я думала перед сном".

Однажды Джей признался, что влюблен в нее, и она поняла, что испытывает то же самое. Однако женщина боялась своих настоящих эмоций, говоря ему: "Я напуганна тем, что это ошибочные чувства, которые исчезнут, как только мы освободимся от тех, кто причиняет нам боль. Но он просто сиял и сказал, что готов пойти на риск просто чтобы это выяснить".

План заключался в том, чтобы дождаться, пока она закончит обучение, а затем "разоблачить" свою вторую половинку и расторгнуть брак. "Разве я жалкая из-за того, что хочу дать нам с Джеем шанс и посмотреть, к чему это приведет? Могут ли два разбитых сердца действительно обрести счастье вместе, когда их история любви началась так же, как наша?" – спрашивала она себя.

Однако через десять дней в обновленном сообщении выяснилось, что она решила прекратить встречаться с Джеем и сосредоточиться на обеспечении будущего для нее и ее дочери. Она сказала: "Я вернулась домой, мой муж уже забрал нашу дочь, и они просто шутили и веселились. Я почувствовала, как внутри меня нарастает столько печали и чистого ужаса. Что я делаю? Что мы делаем? Все мы? Вина нахлынула на меня, видя счастливое лицо моей дочери".

Предательство мужа настолько настроило ее против него, что она не могла прикоснуться к нему и хотела кричать "лжец" в его лицо.

Она добавила: "Я посмотрела на своего мужа и попыталась вспомнить, что мне нравилось, но не смогла. Все, что я могла видеть, это его сообщение ей о том, как здорово было в прошлый раз и что он хотел сделать с ней в следующий раз. Я чувствовала огромную ярость и ненависть к своему мужу, а также к себе и Джею".

Всего этого было слишком много, и поэтому она отправила Джею "долгое сообщение", объясняя свои чувства и то, как ее дочь будет страдать из-за разбитой семьи. Он позвонил ей, но она почувствовала, что не может взять трубку: "У меня сердце застряло в горле. Я сказала мужу, что хочу переночевать сегодня вечером в комнате дочери, и с тех пор я часто там оставалась. Я плакала всю ночь, глядя на ее красивое лицо, такое умиротворенное и счастливое".

На следующее утро она поговорила с Джеем, который сказал, что уважает ее желание прекратить видеться, но все равно ее будет ждать. Она написала: "После этого я плакала целый час. Я знаю, что мой брак не спасти и что я поступаю правильно, оставляя его даже с мучительным чувством вины, которое кипит под поверхностью, время от времени пробуждает меня по ночам, но сейчас мне нужно сделать это".

Многие пользователи Reddit ответили схожими историями об измене родителей, дядей и друзей: "Так произошло и с моими родителями! Мой отец (предатель) и женщина, с которой он был, больше не вместе".

Напомним, вдова сделала предложение любовнице своего покойного мужа, которую встретила на его похоронах. Она рассказала их историю любви.

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