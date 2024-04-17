Женщина влюбилась в убийцу и четыре года планировала свадьбу: неожиданный конец их истории

Женщина поделилась своим разочарованием после того, как любимый, которого она ждала из тюрьмы, вышел на свободу и ушел к другой.

Об этом она рассказала Mirror и показала их фото.

Как и большинство невест, Аманда Галлер считала дни до своей свадьбы. После 17 лет совместной жизни мама троих детей думала, что женится с"широко открытыми глазами". Она хорошо знала, что ее жених Мэтью Уэлш имеет темное прошлое – в конце концов, они познакомились, когда он сидел в тюрьме за убийство. Но, по ее словам, у него была такая теплая улыбка и блеск в глазах, что она поверила "смешному и волшебному" Мэтту, когда он настаивал на своей невиновности.

И когда приближалась дата его освобождения, и они спланировали свою свадьбу до малейших мелочей – даже договорились, что сова будет нести их обручальные кольца – она была абсолютно уверена, что это именно тот человек, который ей нужен. Поэтому Аманда была совершенно ошеломлена, когда Уэлш исчез, как только вышел из тюрьмы – не ответив ни на один звонок или сообщение – и пошел к другой женщине.

Теперь она чувствует себя униженной из-за того, что поверила лжи убийцы.

46-летняя офисный администратор сказала: "Я не могу поверить, что была такой дурой... Как я была настолько ослеплена любовью. Я сделала большую ошибку. Она меня полностью сломала. Я не думаю, что когда-нибудь смогу быть с кем-то снова".

Это был 2003 год, когда 19-летний Уэлш был заключен на 20 лет за то, что возглавлял банду, совершившую ужасное убийство 14-летнего Адама Моррелла в Лафборо, графство Лейкс.

Под влиянием алкоголя и наркотиков Уэлш и его приятели часами пытали парня, а затем задушили и обезглавили его. За убийство Уэлш получил пожизненное заключение с минимальным сроком 20 лет, его тогдашняя подруга 17-летняя Сара Моррис получила четыре года за нападение, а 27-летний друг Натан Барнетт был заключен на неопределенный срок в соответствии с Законом о психическом здоровье после того, как признал себя виновным в непреднамеренном убийстве на основании ограниченной вменяемости. Просматривая в то время репортаж об убийстве, Аманда была напугана.

Она говорит: "Я не могла понять, что заставляет таких людей действовать".

Заинтригованная тем, насколько они были похожи по возрасту – Уэлл на шесть лет моложе ее – она начала следить за этой историей. "Я видела много подобных ужасающих историй, но почему-то не могла выбросить эту из головы".

Аманда написала Уэлшу. Она вспомнила: "Я не знаю, что на меня нашло. Я просто искренне хотела быть доброжелательной. Я даже не думала, что когда-нибудь его встречу. Я подумала, что он, возможно, хотел бы кому-то написать, потому что он молод. У него, очевидно, есть проблемы, а преступление было ужасным".

Через три недели на ее коврик приземлился ответ. В своем письме Уэлш казался очень милым и хорошо владел словом – и совсем не похожим на то, что Аманда читала в газетах. Они начали регулярно переписываться и вскоре каждый день обменивались романтическими письмами, делились фотографиями и подробностями своей жизни. Уэлш отрицал, что был убийцей и руководил убивающей бандой. Аманда вспоминает: "Он говорил, что это просто ассоциация, и всегда отрицал то, что писали в газетах... Он сказал мне, что был напуган и в страхе поднялся вверх во время нападения".

Она глубоко влюбилась. Он называл ее королевой единорогов, а она — медовым мишкой, "потому что Мэтт был сладок, как мед, и силен, как медведь". Через 13 лет пара наконец-то встретилась лично в 2019 году.

Аманда рассказывала: "Я никогда не была в тюрьме или в чем-то подобном и не знала, чего ожидать. Потом, когда я вошла и увидела его, я почувствовала, что мое сердце будто затрепетало. У него была лучистая улыбка и блеск в глазах. Он довольно застенчив, и хотя мы разговаривали, было много молчаливых пауз, когда мы просто смотрели друг на друга, хихикали. Он был забавный и очаровательный. Не то, чего я ожидала от хладнокровного убийцы. Я была ослеплена и совсем не видела, что передо мной сидит убийца".

29 февраля в 2020 году она воспользовалась традицией високосного года, когда женщины предлагают контрабандой пронести кольцо на военно-морскую базу Грэндон, штат Бакс, и надеть его на палец Уэлша. Она поделилась: "Я немного стеснялась, но он согласился". Когда в том же году Уэлша перевели в тюрьму открытого типа в Дербишире, Аманда из Лондона переехала в Бертон-на-Тренте, графство Стаффс, чтобы быть ближе к нему.

Выходя на пять дней на волю по временной лицензии, Уэлш проводил время с Амандой.

"Мы проводили дни вместе в постели, и он шептал мне на ухо, что хочет жениться на мне. Я никогда не думала о его прошлом - все, что я могла видеть, было сегодняшним днем, и что мы знаем друг друга уже 17 лет. Любовь полностью захватила меня", - отметила она.

В течение четырех лет пара планировала свадьбу: "В дни, когда он выходил из тюрьмы, мы ходили по свадебным магазинам. Он заплатил за все и даже купил себе свадебный костюм. Мы пошли в ЗАГС и подали заявления. Он также заказал лошадь с каретой и сову, чтобы отнести обручальные кольца к алтарю".

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Однако в конце прошлого года, за несколько недель до дня свадьбы, 40-летний Уэлш отдалился. "Мы должны были жениться в декабре", — рассказала Аманда. "Я была очень взволнована. Но потом Мэтью предложил подождать до января, поскольку он не был уверен, что выйдет из тюрьмы вовремя".

Нехотя, но она согласилась. За неделю до освобождения Аманда ждала звонка жениха. Но он так и не поступил: "Я постоянно звонила ему и отправляла сообщения, но все они были проигнорированы. Я запаниковала, думая, что происходит. Я пыталась позвонить снова, но его телефон всегда был выключен, а затем он сменил номер. Я не знала, что, к черту, происходит. С тех пор я ничего от него не слышала, хотя сейчас я узнала, что он встречается с молодой женщиной".

Несмотря на тревожные сигналы офицера пробации, который волновался, что их отношения слишком интенсивны, а также тот факт, что она была вынуждена скрывать свои отношения от семьи, говоря, что встречается с кем-то с "вооруженных сил", в течение 17 лет Аманда отказывалась видеть, что она была влюблена в жестокого убийцу. Теперь все вроде бы развеялось.

Она говорит: "Это очень расстраивает, вся эта ситуация. Честно говоря, я чувствую, что он меня использовал. Я поддерживала его все эти годы, финансово. Я, наверное, дала ему тысячи. Теперь я верю, что то, что о нем писали в газетах, было правдой.

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Когда ее дети, 23-летняя Молли, 22-летняя Элли и 19-летний Скотт, узнали правду, они выступили против нее. Скотт на время перестал с ней разговаривать, хотя впоследствии они помирились.

Аманда осталась не только со свадебными кольцами, но и напоминанием о своей ошибке в виде тату. Она добавила: "На правой руке у меня татуировка знака бесконечности с нашими именами, а также сердце, соединенное с буквой "М" чуть ниже. Также на груди у меня есть буква "М" с сердцем и сердцебиением. Эти татуировки напоминают мне, какой глупой я была. Я не могу поверить, как я была настолько ослеплена любовью. Я была манипулирована его обаянием и любовной бомбардировкой. Я очень хочу предостеречь других женщин, которые думают, что могут изменить этих людей, потому что вы не можете, и в результате вам будет только больно".

Напомним, девушка вышла замуж за убийцу, отбывающего пожизненное заключение. Она убеждена, что однажды он выйдет на свободу.

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