Женщина влюбилась в вора после того, как он ограбил ее на улице - фото

Они вместе уже два года.

В Бразилии женщина влюбилась в своего грабителя.

Об этом пишет needtoknow.co.uk.

Мужчина ограбил ее на улице и теперь пара по уши влюблена друг в друга.

Преступник украл телефон женщины, но после просмотра фотографий остался загипнотизированный ее красотой, сказав себе: "Такую брюнетку не каждый день увидишь".

Женщина влюбилась в грабителя / Фото: needtoknow.co.uk

Затем ему удалось связаться с ней, используя данные, найденные в телефоне.

Жертва по имени Эммануэла также очаровалась незнакомцем. Недавно они отпраздновали два года отношений.

"Я шла по улице, где он живет, и, к сожалению, меня ограбили", — вспомнила она.

Женщина влюбилась в грабителя / Фото: needtoknow.co.uk

Тем временем мужчина, имя которого не называется, сказал: "У меня была сложная ситуация, потому что у меня не было женщины, понимаете? Когда я увидел ее фото в телефоне, я сказал себе: "Какая красивая брюнетка, такую брюнетку не каждый день увидишь" и пожалел, что обворовал ее".

Женщина влюбилась в грабителя / Фото: needtoknow.co.uk

Эта история озадачила пользователей социальных сетей:

Я не знаю, смеяться мне или плакать

В Бразилии появилась новая форма романтики. Ограбь меня, и я буду встречаться с тобой

Это странно

Напомним, недавно в США вор во время ограбления влюбился в свою жертву и пригласил на свидание. Женщина рассказала, чем все кончилось.

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