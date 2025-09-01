Женщина внезапно родила на фестивале Burning Man, даже не подозревая беременность

Младенец / © pixabay.com

Невероятная история случилась на фестивале Burning Man в Неваде (США). Американка Кейла Томпсон, которая даже не подозревала о своей беременности, внезапно родила ребенка в кемпере.

Об этом сообщает NBC News.

Представитель Burning Man Project подтвердил, что 27 августа в Блэк-Рок-Сити, штат Невада, где проходит ежегодный фестиваль Burning Man, «спонтанно» родился ребенок.

Кейла Томпсон рассказала, что спала рядом с мужем Кейси в трейлере, когда вдруг почувствовала резкую «боль». Через несколько минут в ванной комнате кемпера появился их первый ребенок. Девочка весила 1,6 кг.

Супруги отметили, что не ожидали пополнения, а Кейла вообще не знала, что беременна. По словам женщины, она не казалась беременной и «не имела никаких симптомов».

«Даже медсестры в больнице говорили: „Вы совсем не выглядите так, будто были беременны“, — поделилась она.

Сразу после родов Кейси выбежал из кемпера, зовя на помощь. Откликнулись неонатальная медсестра, педиатр, акушер-гинеколог и другие участники фестиваля.

Вскоре прибыли и медики Burning Man. Маму с новорожденным сначала доставили в медпункт фестиваля, а затем перевезли в больницу в Рино, штат Невада.

Пара рассказала, что место в вертолете было только для младенца, поэтому Кейла отправилась на машине «скорой». Кейси пришлось выбирать: остаться рядом с женой или сопровождать дочь. Назвав этот выбор «самым трудным решением в своей жизни», мужчина сказал, что решил поехать вместе с Кейлой.

В больнице женщину сразу отправили в палату, а отец пошел в отделение интенсивной терапии новорожденных, где увидел дочь.

«Она была цела и невредима, и я был безгранично счастлив», — признался он.

В Burning Man Project поздравили семью.

«Мы хотим поздравить семью и пожелать им всего наилучшего. Среди ветра, жары и бури они подарили миру новую жизнь в Блэк-Рок-Сити. Из всех вещей, которые мы празднуем на Burning Man, жизнь, единение, трансформация и радость — самые близкие нашему сердцу», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее британская пара, Хелен и Майкл Грины, пережила настоящий шок во время отпуска в Канаде: 45-летняя женщина, которая не подозревала о беременности, внезапно родила ребенка в гостиничном номере. Женщина почувствовала сильную боль в животе, а уже через три часа стала мамой в третий раз.