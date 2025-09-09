Женщина во время ремонта наткнулась на тайный люк: что он скрывал

Люк

Реклама

В Северном Йоркшире женщина, превращающая старый паб в жилой дом, наткнулась на таинственный люк в подвал, который оставил ее с чувством тревоги и удивления. Находка открыла взгляд в прошлое заведения и скрытую историю, о которой предыдущие владельцы молчали более сорока лет.

Об этом пишет издание Міггог.

Жительница Хэмблтона Кэти недавно приобрела старинный паб Old Masons Arms, который решила превратить в свой дом. Во время ремонта она обнаружила таинственный люк под полом, который вел в закрытый подвал. По ее словам, предыдущие владельцы пользовались зданием более четырех десятилетий, и она уверена, что подвал за это время никто не открывал.

Реклама

«Мы знали о существовании этого входа, но не имели представления, где он именно», — рассказала Кэти в видео на TikTok, где поделилась своим открытием. Женщина описала мрачную атмосферу подвала: «Там темно, полно паутины. Я вижу странные тени и силуэты в темноте».

Смелый друг Кэти спустился вниз с фонариком и осветил комнату, где стоял старый мебельный комплект и картонная коробка с логотипом несуществующей японской электронной компании JVC. Оказалось, что в коробке был кассетный магнитофон JVC KD-V22 Logic Control 1983 года выпуска.

Кэти объяснила, что предыдущие владельцы замуровали подвал более сорока лет назад. «До того момента, пока мы не получили ключи и дом не очистили от мебели, мы не могли попасть внутрь», — говорит она. Женщина добавила, что никто не знал, что именно находится внутри, поскольку предыдущие хозяева уже умерли.

Любопытство пользователей TikTok возросло, когда они спросили об окне подвала. Кэти рассказала, что это старый вход для бочек, который имел внешний люк. «Мы открывали его ломом, думая, что это главный вход, но обнаружили стену и замурованное окно, заблокированное изнутри. Тогда мы поняли, что должен быть еще один вход внутри дома», — вспоминает она.

Реклама

пользователи соцсетей были в восторге от такого открытия. Один из них отметил: «Я очень завидую вам — что за удивительный сюрприз!» Кэти призналась, что также была приятно удивлена: «Мы совсем не ожидали такого красивого арочного потолка. Сначала он не входил в план ремонта, но теперь мы его сохраним!»

Некоторые пользователи предполагали, что старая деревянная мебель в подвале могла быть скамьями для хранения бочек в старинном стиле, чтобы они не портились.

Кроме того, в следующем видео Кэти показала еще одну находку под бывшим ковролином: оригинальный пол из черных и красных плиток карьерного камня. Он остался практически неповрежденным после многих лет. «Пол изношенный, но красивый. Мы планируем восстановить его и сохранить как часть истории Old Masons Arms», — рассказала владелица.

Таким образом, ремонт старого паба превратился не просто в преобразование здания, а в увлекательное путешествие в прошлое. Каждая деталь, от люка до арочного потолка и плиточного пола, открывает страницы жизни предыдущих поколений и дает уникальную возможность сохранить историю в современном жилом пространстве.

Реклама

Кэти и ее команда теперь имеют шанс не только создать уютный дом, но и стать частью сохранения культурного наследия Хэмблтона, воссоздавая атмосферу старого паба и делая ее доступной для следующих поколений.

Напомним, ранее мы писали о том, что американец во время ремонта своего гаража сделал неожиданное открытие: он заметил один кирпич в стене, который отличался от других. После проверки оказалось, что это фальшивый кирпич. Его ждал сюрприз