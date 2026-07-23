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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
375
Время на прочтение
2 мин

Женщина во время родов пережила клиническую смерть и встретила жуткое существо — как после этого изменилась ее жизнь

По ее словам, она увидела собственное тело, посмотрела важные моменты жизни и услышала необычное послание.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
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Потусторонний мир

Потусторонний мир

Патти Эллен утверждает, что во время экстренного кесарева сечения пережила клиническую смерть. По ее словам, она увидела собственное тело, словно просмотрела важнейшие моменты своей жизни и получила необычное послание перед тем, как вернуться к жизни.

Об этом женщина рассказала для NDE Diary.

Патти напоминает, что перед началом операции слышала звуки медицинского оборудования и кардиомонитора. Однако в какой-то момент, по ее словам, все внезапно стихло.

«Я словно вышла из своего тела и повисла там. Я помню, как увидела тело, как увидела врачей. Я помню все, что происходило», — утверждает она.

После этого, по словам женщины, она очутилась в другом пространстве. Патти рассказала, что перед ней будто бы появился своеобразный 360-градусный обзор событий из ее жизни.

Она утверждает, что видела как счастливые воспоминания, так и моменты, о которых жалела больше всего, особенно ситуации, когда несправедливо относилась к другим людям.

По словам женщины, поначалу она решила, что ее готовят к наказанию. Она вспоминала свои ошибки, грубые слова и поступки и была убеждена, что именно из-за них может попасть в ад.

Впрочем, как утверждает Патти, рядом с ним появилось неизвестное существо, телепатически дающее понять, что ему нечего бояться.

В конце переживания, по словам женщины, она услышала первый плач своего новорожденного ребенка. В это время, утверждает Патти, загадочное существо предложило ему сделать выбор — остаться или вернуться к земной жизни.

«Я сразу решила вернуться к своему ребенку», — рассказала она.

После этого, по словам женщины, она снова очутилась в больничной палате, где медики продолжали бороться за ее жизнь. На следующий день после операции Патти испытывала сильные боли в груди, однако убеждена, что пережитый опыт навсегда изменил ее отношение к жизни и смерти.

Напомним, американская медсестра Бриджит Кэндис утверждает, что пережила опасную реакцию на прививку от Covid-19, впала в кому и видела ад. По ее словам, там происходили жуткие пытки, а она кричала к Иисусу, после чего вышла из комы. После выздоровления женщина полностью изменила образ жизни.

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Дата публикации
Количество просмотров
375
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