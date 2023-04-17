Женщина во время уборки случайно узнала шокирующую правду о своем муже: что он скрывал

Британка подала на развод с мужем после того, как узнала о нем шокирующую правду.

Как сообщает Wales Online, Энн (имя изменено) наводила порядок в их с любимым фургоном и наткнулась на несколько дисков. Из любопытства она вставила один в компьютер и была ошеломлена увиденным.

Так, на первом изображении была молодая женщина в душе. Ее тайно снял через глазок муж Энн Теренс Донован. Впрочем, таких снимков было очень много.

Узнав секрет своего мужа, за которым была замужем почти 20 лет, Энн сообщила о нем в полицию, которая затем провела обыски в фургоне.

Фото: dailystar.co.uk

73-летнего мужчину заключили в тюрьму после того, как он признался в вуайеризме (достижение сексуального удовольствия от созерцания обнаженных тел или сексуальной активности других людей – Ред.) и имел более 1000 непристойных изображений детей.

В частности, он имел 46 непристойных изображений детей в категории A – самых серьезных – а также 52 в категории B, 1205 в категории C и 684 экстремальных порнографических изображения с участием животных.

Полиция обнаружила, что преступления Донована охватывали период с 2002 по 2018 год. Теренс предстал перед судом 28 октября в прошлом году, где ему был назначен 16-месячный тюремный срок. По мнению Энн он должен быть намного длиннее.

Напомним, женщину обидело требование соседа, подвозившего ее с мужем пять минут. После этого случая пара решила прекратить общение с соседом. Стало известно, о чем он попросил.

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