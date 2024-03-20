Женщина во второй раз вышла замуж за своего экс-мужа и воспитывает его ребенка от любовницы

Женщина рассказала, как приняла дочь бывшего мужа от другой женщины и во второй раз вышла за него замуж.

Ориана Линдсей имеет более 21 000 подписчиков на TikTok, где она делится жизнью матери четырех детей.

Она поощряет других не терять надежды после того, как вышла замуж за своего "лучшего друга" после их развода.

Она поделилась фотографией, сделанной в возрасте 16 лет, и рассказала, что у них уже было двое детей, когда они поженились в 19 лет.

Ориана с мужем / Фото: tiktok.com/@oriana95_

"Если бы ты сказал мне, что через семь лет мы разведемся, это бы полностью разбило меня", — написала она. "Если бы ты сказал мне, что через три года мы снова поженимся, я, наверное, не поверила бы тебе. Если бы ты сказал, что я стану мамой для самой милой девочки, я бы все равно не поверила. Если бы ты сказал мне, что через месяц до нашей свадьбы я узнаю, что беременна, я бы подумала, что ты лжешь. Если бы ты сказал мне, что потом у нас будет свадьба нашей мечты, я бы все равно не поверила".

Ориана с дочерью мужа / Фото: tiktok.com/@oriana95_

Ориана поделилась, что им с мужем понадобилось два года, чтобы воссоединиться. Она утверждает, что ни одна книга по самопомощи или блог не смогли бы восстановить их брак.

"Мы оба пытались двигаться дальше и пытались в основном притворяться в нашей жизни, но ничего не получалось", — сказала она. "Мы всегда должны быть вместе. И для всех людей в моих DM (личных сообщениях) и моих комментариях, которые просят помочь, что "мне делать, моему мужу и моей жене"... Молитесь о них, молитесь за их сердце, молитесь за их разум. Если вы не верите в Бога, позвольте мне сказать вам кое-что. Давайте молиться вместе, потому что только Бог вернул меня к моему бывшему мужу. Нет никакого другого пути, никакой другой сверхъестественной силы, это был Бог и точка. Я не шучу, когда говорю, что буду молиться о вас", — добавила она.

Ориана с мужем / Фото: tiktok.com/@oriana95_

Мама сказала, что у нее "прекрасные" отношения с матерью ребенка, родившегося у ее мужа после развода.

Тысячи людей поблагодарили Ориану за ее слова ободрения. Однако другие зрители признались, что не выходили бы замуж за своего мужа после того, как у него родился ребенок от другой женщины.

Напомним, мужчина изменял жене с 18-летней девушкой их сына. Она была в шоке, узнав, что происходило в ее доме.

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