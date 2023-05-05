Женщина воссоединилась с пропавшим котом через 10 лет – эмоциональное фото

Кот сбежал из дома после того, как его хозяйка завела собаку.

В США женщина воссоединилась со своим котом, пропавшим 10 лет назад.

Об этом пишет upi.com.

В приюте для животных в Южной Каролине заявили, что потерянный кот и его хозяйка встретились благодаря микрочипу четырехлапого.

Общество животных Чарльстона сообщило, что кошка, недавно обнаруженная офицерами по контролю за животными, была отсканирована на наличие микрочипа и идентифицирована как мистер Моджо. Животное ушло из дома примерно в 3 км от того места, где было найдено.

Мистер Моджо и его хозяйка Эрин встретились благодаря микрочипу четырехлапого / Фото: upi.com

Обладательница пушистого, которую зовут Эрин, в один день взяла из приюта двух кошек. Впрочем, мистер Моджо убежал после того, как дома появилась собака.

"Он был домашним/уличным котом, который обычно приходил домой, но после той ночи он больше не возвращался", — говорится в сообщении приюта. "В течение нескольких недель она расклеивала листовки в своем районе, размещала их в социальных сетях и проверяла приют. Она делала все правильно, но мистера Моджо не нашли".

В приюте сообщили, что Эрин "расплакалась", когда ей сказали, что Моджо был найден десять лет спустя.

"Эрин бросилась в Чарльстонское общество животных, чтобы вернуть своего мальчика", – говорится в сообщении.

Напомним, во Вьетнаме женщина разоблачила измену своего любимого с горничной благодаря попугайчику. Он начал имитировать звуки, похожие на занятие сексом.

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