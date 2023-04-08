Женщина впервые почувствовала запах кофе после двухлетней борьбы с Covid – как она отреагировала (видео)

Женщина расплакалась, когда впервые почувствовала запах и вкус кофе после двухлетней борьбы с Covid-19.

Дженнифер Хендерсон из Огайо (США) подхватила коронавирус в январе 2021 года и с тех пор страдала от паросмии и дисгевзии, состояний, при которых обоняние и вкус сильно искажаются или теряются. На прошлой неделе после длительного лечения она впервые смогла почувствовать запах кофе.

Об этом пишет USA Today.

До заболевания коронавирусом Хендерсон любила пробовать новые рецепты и посещать рестораны со своим мужем Стивом. После заражения вирусом она не могла есть чеснок, большинство видов мяса или арахисового масла.

"Большинство еды имело вкус мусора, и я ничего не чувствовала", – рассказала она.

Потеря обоняния представляла также угрозу безопасности. Однажды женщина оставила газовую плиту включенной и не почувствовала запах газа. К счастью, ее муж пришел домой и понял, что произошло.

Однако на этой неделе ей дали чашку кофе после серии инъекций блокады звездчатых ганглиев.

"Я чувствую этот запах", – сказала она сквозь слезы.

Врачи предупредили, что способность Дженнифер ощущать запах и вкус еще не вернулась в норму на 100%. И клиника пока не утверждает, что инъекции блокады звездчатых ганглиев являются лекарством, это экспериментальное лечение. Но после него пациентка ощутила "значительное улучшение".

В ноябре 2022 года женщина произвела первую серию инъекций.

Блокада звездчатых ганглиев десятилетиями использовались для лечения хронической боли в правых или левых верхних конечностях, болевых состояний в лице, аномальных сердечных ритмов, менопаузы и посттравматического стрессового расстройства.

Использование инъекций для лечения длительного COVID является новым методом и требуется еще много исследований, чтобы определить, действительно ли они эффективны и почему они работают.

На начало апреля 2023 года Дженнифер Хендерсон сделали три инъекции блокады звездчатых ганглиев. Она принялась вести пищевой журнал, чтобы запомнить, что вкусно, а что не очень.

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