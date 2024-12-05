Женщина впервые помыла свою искусственную елку и была ошеломлена – фото

Она поделилась результатами своей недавней рождественской миссии.

Женщина помыла свою рождественскую елку и обнаружила шокирующее количество накопившейся на ней грязи.

Таня Бентли Уорд недавно написала в социальных сетях, чтобы поделиться отвратительным зрелищем.

"Результаты оказались гораздо хуже, чем я думала", – призналась она.

Таня показала на своей странице в Instagram, как она кладет каждую часть елки в ванную и промывает ветки.

Она сказала: "Вы когда-нибудь мыли свою елку? Наша была гораздо хуже, чем я могла представить".

Женщина помыла елку / Фото: скриншот с видео

Женщина помыла елку / Фото: скриншот с видео

Пользователи Сети поспешили присоединиться к дискуссии, и многие признались, что никогда даже не думали помыть свою елку.

Пыль на моей елке – не мое дело

Елке моей мамы более 50 лет. Думаю, если бы мы ее помыли, она бы рассыпалась в прах

Пыль – это место, где живут воспоминания

О, еще одна вещь, которую я должна добавить в список дел

Я пылесошу каждый год

Напомним, женщина бросила работу, чтобы украшать елки. Она рассекретила, сколько зарабатывает.

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