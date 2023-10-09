Женщина вслепую приобрела возвращенные товары Amazon: сколько это стоит и что было внутри

Женщина купила поддон Amazon с товарами, возвращенными покупателями, и показала, что было внутри.

Об этом пишет Mirror.

На это Эшли Николс потратила 630 долларов. Она подчеркнула, что и не подозревала, что приобрела.

Эшли Николс / Фото: скриншот с видео

"Единственным описанием этого было то, что это были возвращение Amazon и куча закрытых посылок, я буквально не имею представления, что там есть. Я никогда не покупала такой поддон, обычно я покупаю одежду и просматриваю вещи, чтобы увидеть, подходят ли они. Хотя распаковывать должно быть весело, и всего за 600 долларов я уверена, что найду хоть что-нибудь хорошее, верно?" – прокомментировала она.

Муж Эшли Николс / Фото: скриншот с видео

Затем Эшли и ее муж начинают открывать пакеты, чтобы узнать, что внутри и оценивают, сколько может стоить каждый предмет.

Первым предметом, который они распаковывают, является потолочный вентилятор, который, по их словам, должен стоить не менее 100 долларов. Они продолжают демонстрировать все остальное из поддона, и внутри есть несколько довольно случайных предметов – в частности ходунки, кожаный коврик, пара ламп, чехол для дивана, состоящий из четырех частей, набор графинов для виски в виде глобуса, два льдогенератора и пляжный зонтик.

Эшли Николс с мужем / Фото: скриншот с видео

Было также несколько предметов, которые они не смогут перепродать, поскольку они явно использовались, например подушки из пены с эффектом памяти, на которых были волосы, и деревянное сиденье для унитаза. Однако некоторые предметы действительно имели очень высокую стоимость, в частности, набор кастрюль и сковородок, который, по их оценкам, стоил бы половину того, что заплатила Эшли.

Эшли Николс с мужем / Фото: скриншот с видео

К концу видео, составив все, пара подсчитала, что все, что они получили, будет стоить 1875 долларов, что гораздо больше, чем они поначалу заплатили. Эшли заявляет: "Мы полностью окупили свои деньги, я думаю, здесь есть вещи на сумму не менее 1000 долларов".

В конце Эшли добавила, что она пересчитала все товары, которые, по ее мнению, будут продаваться на Facebook, но сейчас продано лишь несколько: искусственное растение за 60 долларов, люстра за 75 долларов, две лампы за 50 долларов и торшер за 75 долларов. Она сказала: "Пока есть приличные продажи, но у меня есть еще около 15 больших, громоздких вещей, которые просто лежат в моем гараже и занимают место. Поэтому я, пожалуй, снизю цены на них, чтобы продать их".

Напомним, недавно такое же сделал американский ютубер ConnorTV. Он потратил 675 долларов и подсчитал, что сможет получить от этих вещей огромную прибыль в размере 4025 долларов.

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