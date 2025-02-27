Женщина встретила любимого в отделе туалетной бумаги и набила тату в виде рулона – фото

Женщина, которая встретила любовь своей жизни в магазине в отделе туалетной бумаги, в честь этого сделала себе соответствующую татуировку.

Об этом пишет New York Post.

В 1986 году Шэрон Киллз и Джефф работали в одном супермаркете, где и познакомились во время смены. Вскоре пара пошла на свое первое свидание и с тех пор не расставалась.

В 2008 году женщина решила сделать тату в честь их судьбоносной встречи – золотой рулон туалетной бумаги в окружении бабочек, а внутри отчеканена дата их знакомства.

Шэрон и Джефф / Фото: SWNS

Тату Шэрон / Фото: SWNS

Сейчас Шэрон 57 лет, а Джеффу – 63, и они счастливы вместе в течение 39 лет.

"Мы любим друг друга, пристаем друг к другу, но бывает нелегко, особенно когда идет футбол. Но я бы не изменила ничего в мире – у меня на ноге не просто так рулон туалетной бумаги".

Шэрон и Джефф / Фото: SWNS

Шэрон говорит, что у пары бывают взлеты и падения, и они много раз ссорились на футболе, но она не может вообразить, что может быть с кем-то другим.

Со своей стороны, Джефф поделился, за что особенно ценит свою избранницу: "Мне нравится ее добрый характер, и она остановится, чтобы помочь любому – она моя родственная душа".

Напомним, 32-летний мужчина женился на 53-летней матери своей одноклассницы.

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