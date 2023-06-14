Женщина встретила жениха на своей свадьбе и пошла на большие жертвы ради него: что она сделала

Свадьба – это радостный праздник, а для одной женщины это был день, когда она впервые встретила человека, который спустя годы стал ее женихом.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

46-летняя Керри Суинтон вышла замуж за своего бывшего мужа в июне в 2011 году. На празднике было 110 гостей, среди которых и Марк, прибывший со своей теперь уже бывшей супругой.

Свадьба Керри с бывшим мужем / Фото: dailystar.co.uk

Через три года брак Кэрри распался, и в январе в 2015-м она подала на развод.

Владелец бизнеса ушла в мир свиданий, прежде чем решила остаться одинокой, чтобы сосредоточиться на работе.

Впрочем, четыре года спустя она встретила своего будущего жениха Марка Тейлора, с которым они позировали на групповом снимке на ее свадьбе. Суинтон натолкнулась на его услуги в Facebook, когда искала человека, который перевез бы ее пианино.

Пара начала общаться, прежде чем Марк, который 20 лет был другом жениха, пришел с цветами через несколько месяцев.

Кэрри Суинтон и Марк Тейлор / Фото: dailystar.co.uk

А в ноябре в 2020 году Марк переехал в дом Керри. Их отношения приобрели новый оборот после того, как Керри пожертвовала почку любимому, когда он заболел в 2021-м поликистозом почек.

Марка срочно доставили в больницу после того, как у него началось постоянное носовое кровотечение, и Керри забеспокоилась. Медики сообщили Керри, что она может пожертвовать свою почку. Через четыре месяца женщина отправилась на четырехчасовую операцию по удалению своего органа перед восьмичасовой операцией Марка.

Кэрри Суинтон и Марк Тейлор / Фото: dailystar.co.uk

К счастью, они оба поправлялись дома, а через шесть месяцев вернулись к работе.

Кэрри Суинтон и Марк Тейлор / Фото: dailystar.co.uk

В настоящее время пара обручена и планирует пожениться в следующем году.

"Я не могу поверить, что он на моих свадебных фотографиях. Марк встречался с сестрой моего бывшего. Я никогда не думала, что мужчина, которого я встретила на своей свадьбе, станет моей идеальной парой. Я думала, что он хорош, но я никогда не думала, что он станет любовью всей моей жизни с одним из моих органов! У него было мое сердце, а теперь у него моя почка", — поделилась женщина.

Напомним, невеста случайно перевернула свадебный торт. Забавный момент попал на фото. Также она показала, как порвала платье на ягодицах во время девичника.

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