Женщина вступила в брак со своей школьной учительницей, старшей на 25 лет — фото

В США учительница и ее бывшая ученица вступили в брак.

Об этом пишет Daily Star.

32-летняя Моника Фостер впервые встретилась со своей нынешней женой, 57-летней Мишель, в 2004 году, когда она являлась ее учительницей естественных наук. Тогда она была в седьмом классе.

Спустя 16 лет после того, как Моника покинула класс, она решила связаться со своей любимой учительницей через Facebook. Женщины встретились, чтобы пообедать вместе и стали близкими друзьями. Потом они влюбились друг в друга.

Мишель Фостер и Моника Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Мишель встречалась с женщинами в прошлом, а Моника объявила себя лесбиянкой, когда они встретились в 2021 году. Женщины разорвали свои предыдущие отношения, чтобы быть вместе в мае в 2022 году. В сентябре Моника сделала предложение Мишель.

Мишель Фостер и Моника Кетчум / Фото: dailystar.co.uk

Теперь пара счастлива в браке после повторного воссоединения.

"Наша свадьба была на пляже в потрясающий день – и она была просто идеальной. Удивительно, как быстро пролетел год от момента нашей помолвки – это немного сбивает с толку. Это чрезвычайно и очень сюрреалистично. День нашей свадьбы был для меня очень значимым – меня не беспокоит, что думают люди, потому что они не живут моей жизнью", — прокомментировала Моника.

Свадьба Мишель и Моники / Фото: Rachel Haner/SWNS

17 июня пара сыграла крошечную свадьбу на пляже в Саттонс-Бэй, на берегу озера Мичиган, и они произнесли свои клятвы в крохотном соседнем коттедже в компании только самых близких и самых дорогих людей.

Свадьба Мишель и Моники / Фото: Rachel Haner/SWNS

После этого они спели на набережной Good As Hell Lizzo, прежде чем выпить пиво в лесу. Двумя днями ранее они сделали отдельную "мини-свадьбу" с детьми Моники, семилетним Зиком и пятилетним Чарли.

А медовый месяц влюбленных прошел в Траверс-Сити. Молодожены уже вернулись домой и готовы отдохнуть как жена и жена.

Напомним, женщина случайно обнаружила, что у ее мужа есть еще одна жена благодаря сообщению незнакомца в Facebook. Также у него есть ребенок от другой.

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