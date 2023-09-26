Женщина вступила в брак со своей школьной учительницей, старшей на 25 лет — фото

Они полюбили друг друга, несмотря на разницу в возрасте.
В США учительница и ее бывшая ученица вступили в брак.
Об этом пишет Daily Star.
32-летняя Моника Фостер впервые встретилась со своей нынешней женой, 57-летней Мишель, в 2004 году, когда она являлась ее учительницей естественных наук. Тогда она была в седьмом классе.
Спустя 16 лет после того, как Моника покинула класс, она решила связаться со своей любимой учительницей через Facebook. Женщины встретились, чтобы пообедать вместе и стали близкими друзьями. Потом они влюбились друг в друга.
Мишель встречалась с женщинами в прошлом, а Моника объявила себя лесбиянкой, когда они встретились в 2021 году. Женщины разорвали свои предыдущие отношения, чтобы быть вместе в мае в 2022 году. В сентябре Моника сделала предложение Мишель.
Теперь пара счастлива в браке после повторного воссоединения.
"Наша свадьба была на пляже в потрясающий день – и она была просто идеальной. Удивительно, как быстро пролетел год от момента нашей помолвки – это немного сбивает с толку. Это чрезвычайно и очень сюрреалистично. День нашей свадьбы был для меня очень значимым – меня не беспокоит, что думают люди, потому что они не живут моей жизнью", — прокомментировала Моника.
17 июня пара сыграла крошечную свадьбу на пляже в Саттонс-Бэй, на берегу озера Мичиган, и они произнесли свои клятвы в крохотном соседнем коттедже в компании только самых близких и самых дорогих людей.
После этого они спели на набережной Good As Hell Lizzo, прежде чем выпить пиво в лесу. Двумя днями ранее они сделали отдельную "мини-свадьбу" с детьми Моники, семилетним Зиком и пятилетним Чарли.
А медовый месяц влюбленных прошел в Траверс-Сити. Молодожены уже вернулись домой и готовы отдохнуть как жена и жена.
Напомним, женщина случайно обнаружила, что у ее мужа есть еще одна жена благодаря сообщению незнакомца в Facebook. Также у него есть ребенок от другой.
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