Женщина выдавала себя за мужчину ради секса с другой женщиной: всё закончилось неожиданно

Женщина выдавала себя за мужчину, чтобы вступить в интимную связь с другой женщиной / © Freepik

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В Великобритании судят женщину, которая выдавала себя за мужчину. Потерпевшая утверждает, что не знала, что её «партнёр» был женщиной, и обвинила «бывшего» в насилии.

Об этом сообщает dailymail.com.

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На скамье подсудимых — 44-летняя Блейд Сильвано. Она познакомилась с женщиной на сайте знакомств Plenty of Fish. Там обвиняемая якобы выдавала себя за мужчину по имени «Хантер».

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Во время секса «Хантер», как утверждается, не позволял ей видеть «его» обнажённым и настаивал на том, чтобы свет был выключён или приглушён.

Как утверждается, «Хантер» не позволял ей прикасаться к «его» паху во время их отношений, объясняя это тем, что эта зона является «чувствительной».

Как стало известно в Королевском суде Карнарфона, только после «сенсационного» раскрытия, когда к ней обратилась «жена» её любовника, она узнала, что «Хантер» на самом деле — женщина.

Сегодня предполагаемая жертва настаивала, что до того момента ей никогда не приходило в голову, что «Хантер» выдавал себя за мужчину.

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В суде были продемонстрированы сексуальные сообщения, видео и голосовые записи, которыми обменивались женщина и Сильвано, который, как утверждается, выдавал себя за военного хирурга, а она называла его «сексуальным врачом».

В одном из них Сильвано, как утверждается, заявлял, что у него «высокое количество сперматозоидов».

Давая показания через экран, женщина отметила, что не стала бы общаться с профилем «Хантера», если бы подозревала, что «он» — женщина.

На вопрос адвоката защиты Джеймса МакКринделла она возразила, что для неё было бы «очевидно, что у „Хантера“ была грудь», несмотря на то, что «он», как утверждается, не раздевался.

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На вопрос, содержали ли сообщения элементы «ролевой игры», она ответила: «Никакой ролевой игры не было. Я верила, что нахожусь в отношениях с гетеросексуальным мужчиной».

44-летняя Сильвано, не имеющая постоянного места жительства, отрицает шесть обвинений в сексуальном насилии с проникновением, совершенном в период с ноября 2022 года по июнь следующего года.

Открывая судебное разбирательство в понедельник, прокурор Филипп Клемо сообщил присяжным, что на протяжении всего периода отношений Сильвано ложно «представляла себя биологическим мужчиной, лицом с пенисом».

Он добавил, что «в течение нескольких месяцев эта обвиняемая осуществляла скоординированное, тщательно спланированное и совершенно умышленное мошенничество».

Во время видеодопросов в полиции предполагаемая жертва рассказала, что ей «стало плохо», когда она узнала, что Сильвано — женщина, и добавила: «Я думала, что это какая-то шутка».

Однако Сильвано заявила полиции, что предполагаемая жертва знала, что она — женщина.

Судебное разбирательство продолжается.

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