Женщина выгнала из дома свою беременную 17-летнюю дочь и озадачила причиной

Женщина рассказала, как выгнала свою беременную 17-летнюю дочь из дома.

В серии Am I The A-hole (Я засранец?) на Reddit она рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь находится на седьмой неделе беременности и полна решимости рожать малыша, передает nypost.com.

Впрочем, женщина подвергла сомнению готовность дочери к материнству.

"Она: "Я найду работу". Я: "Кто будет ухаживать за ребенком, пока ты на работе?". Она: "Я думала, вы с папой сможете". Я: "Совершенно нет, я не буду воспитывать еще одного ребенка".

Напряжение обострилось, когда дочь, планировавшая работать после рождения ребенка, предположила, что ее родители возьмут на себя обязанности. Мать категорически сопротивлялась идее вырастить еще одного ребенка на его этапе жизни.

"Я совсем недавно вышла на пенсию, а мой муж выходит на пенсию ровно через 11 месяцев, и я не так хочу провести свои пенсионные годы. Это несправедливо по отношению к нам. Итак, я сказала ей, что у нее есть время, пока ребенок не родится, Мой муж всегда был вокруг ее пальца (что обычно очень мило, мне нравится, как сильно он любит наших детей), поэтому он не полностью соглашается с этим, но я чувствую, что нам нужно объединиться в этом вопросе. Я просто хочу знать, ошибаюсь ли я здесь?" – объяснила мать.

Это решение привело к дискуссии об ответственности и праве матери на сохранение своей пенсии.

Вы можете огорчаться тем, что она хочет оставить ребенка, но это не ваш выбор или выбор каждого другого взрослого в его жизни

Я думаю, ты права: она предполагает, что ты будешь в большей степени попечительницей, чем тебе хотелось бы, и, возможно, не все тщательно продумывает, как обычный подросток

Она решила довести эту беременность до конца, и если она, по ее мнению, достаточно зрелая, чтобы стать мамой, то она достаточно зрелая, чтобы разобраться в своей ситуации.

Напомним, в итальянском селе впервые за 30 лет родился ребенок. Теперь население села – 26 человек.

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