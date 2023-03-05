Женщина выгнала мужа и на три года закрылась в квартире с сыном: что ее испугало (фото)

В городе Гургаон в Индии женщина на три года закрылась в доме вместе со своим 10-летним сыном и не впускала туда даже мужчину.

Об этом пишет timesnownews.com.

Из-за эпидемии коронавируса женщина решила изолироваться в квартире вместе со своим 10-летним сыном. Даже в 2023 она отказывалась выходить из дома, поскольку ученые еще не разработали вакцины для ее ребенка.

Жительница Индии Мунмун Маджи не пускала в дом даже своего супруга Суджана Маджи, потому что он во время пандемии вышел в офис на работу. Сначала мужчина жил у родственников, однако впоследствии вынужден был арендовать дом в том же районе, где живут его жена и сын.

Суджан просил жену впустить его в дом, однако она ни на что не реагировала. Поэтому мужчина платил ежемесячную арендную плату, счета за электроэнергию, вносил средства за обучение сына, покупал продукты, оставляя пакеты с едой у входной двери для своей семьи.

По словам полиции, Мунмун оборвала контакты с большинством своих родственников, но разрешала сыну пользоваться смартфоном, поскольку ему нужно было посещать онлайн-занятия. Однако ребенок и женщина три года даже не выходили на улицу.

Мужчина обращался к стражам порядка, но сначала полицейские решили не вмешиваться, поскольку это было семейное дело и они не увидели нарушения закона. Впоследствии полицейские решили помочь. Они пытались договориться с женщиной, но она их не послушала. 21 февраля 2023 правоохранители силой открыли дом и вывезли оттуда мать и ребенка. Впоследствии они были госпитализированы: медики и психологи проверяют их состояние здоровья.

Напомним, в США на ранчо Рокленд, штат Юта, Абель Моррисон женился на четырех женщинах. Полигамная семья воспитывает 15 детей.

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