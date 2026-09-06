Женщина выиграла £115 млн в лотерее, но половины состояния у нее уже нет: что произошло

Женщина потратила половину выигранных денег / © Pixabay

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Победительница National Lottery Фрэнсис Коннолли, которая вместе с мужем Падди в 2019 году сорвала грандиозный джекпот EuroMillions, убеждена: желание помогать другим заложено в самой природе человека. Сразу после выигрыша супруги основали фонд PFC Trust, поддерживающий социальные и благотворительные инициативы на северо-востоке Англии.

Ее историей делится Mirror.

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Британка, выигравшая 115 миллионов фунтов в лотерее, отдала половину состояния на благотворительность

Воспитанная в Северной Ирландии, бывшая социальная работница и учительница занималась волонтерством с самого детства — задолго до того, как стала миллионершей. На свою филантропию ее во многом вдохновила певица Долли Партон, которую очень любил ее отец.

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Партон, ушедшая из жизни в прошлом месяце в возрасте 80 лет, по оценкам экспертов, могла бы быть миллиардершей, если бы не отдавала огромную часть своего состояния на помощь детям.

По подсчетам семьи Коннолли они уже раздали половину выигранных денег.

«Достаточно — это разный уровень для каждого. Возможно, будь мы моложе, я бы сохранила больше, возможно, вы бы немного больше нервничали относительно того, сколько вы можете отдать, но если я не намерена жить вечно — мне было 50 с лишним, когда я выиграла — так что даже будучи щедрой, я была далеко за половиной пути. Так что пока дети устроены и у них достаточно, чтобы жить комфортной, хорошей жизнью, я не вижу в этом смысла», — говорит женщина.

Сегодня Падди и дальше руководит бизнесом в сфере пластмассы. Супруги живут в просторном доме в Тиссайде и любят хороший отдых, но деньгами не разбрасываются — до сих пор могут приобрести подержанные часы Cartier или автомобиль Aston Martin с пробегом.

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«У нас отличная жизнь. Я всегда говорю людям, что у нас та же жизнь, просто мы живем ее полноценнее. Знаете, мы не особо изменились, если поговорить с моими друзьями».

К 60-летию Фрэнсис семь атлетов, которых в свое время поддержал фонд, решили устроить благотворительную акцию «60 for 60 Challenge». Их ждет серия изнурительных испытаний — забеги, заплывы и велозаезды общей протяженностью 60 миль.

Старт события дадут во время семейного праздника на велодроме в Мидлсбро в это воскресенье, а финальным этапом станет участие команды в полумарафоне Great North Run. Фрэнсис признается, что этот жест стал для нее лучшим подарком.

«Мне трудно объяснить людям, что, несмотря на то, что я миллионерша, я не могу вылечить бедность, и я точно не могу сделать все, что нужно, одна», — делится женщина.

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Благодаря деятельности фонда, который семья открыла на выигранные деньги, удалось купить специальные караваны для отдыха, запустить проекты против одиночества и цифровизации пожилых людей, организовать доставку продуктов для людей в сложных ситуациях и закупить дефибрилляторы для местных спортивных секций.

Лотерея: последние новости

Напомним, жительница Ровенской области выиграла 300 тысяч гривен в лотерее, купив билет всего за 35 гривен во время спонтанного визита в супермаркет. По словам победительницы, она уже давно участвует в розыгрышах, и это не первый большой ее выигрыш в жизни, хотя деталей предыдущих успехов она уже не помнит.

Несмотря на значительную сумму, женщина решила держать свой успех в тайне и отказалась рассказывать о деньгах и планах на их использование даже ближайшим родственникам, руководствуясь жизненным принципом: «Тише едешь — дальше будешь».

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