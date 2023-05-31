Женщина выиграла странную погоню за сыром, несмотря на то, что в процессе потеряла сознание – видео

Канадийка выиграла исторические гонки по прокате сыра в Соединенном Королевстве, несмотря на то, что в процессе потеряла сознание.

Об этом пишет BBC.

19-летняя Делани Ирвинг в понедельник гонялась за 3-килограммовым колесом глостерского сыра, когда споткнулась и упала, ударившись головой. Она не осознавала, что выиграла гонку, пока позже не проснулась в медицинской палатке.

"Я до сих пор не очень в это верю, но чувствую себя отлично", — сказала она.

Видео победы Ирвинг быстро стало вирусным в Сети. На кадрах видно, как она ударилась головой, прежде чем упала за финишный предел.

Canadian Delaney Irving won't remember бейсбольщика завоевания Woman's race at #cheeserolling.



Після того, як ви клацнули на своей стороне, она была неуверенно для периода времени, но она была все, что она.



⚠️ WARNING: Contains graphic images pic.twitter.com/yxwk0YaGUE — Greatest Hits Radio Gloucester (@GHRGloucester) May 29, 2023

"Я помню, как бежала, потом ударилась головой, а потом пришла в себя в палатке", — вспомнила она.

Ирвинг была не единственной участницей, которой понадобилась помощь медиков. Одного мужчину пришлось доставить в местную больницу для дальнейшего лечения.

Из-за крутой и неровной природы Cooper's Hill ежегодная погоня уже давно вызывает опасения по безопасности, и за эти годы десятки участников были госпитализированы.

Cooper's Hill Cheese-Rolling Race / Фото: BBC

Однако опасность не удерживает любителей острых ощущений от участия в ежегодном мероприятии.

Cooper's Hill Cheese-Rolling Race — знаменитое мероприятие, которое проходит каждую весну в Глостере, Англия. Участники бегут с крутого 180-метрового холма в погоне за колесом сыра, который может развивать скорость до 110 км/ч.

Согласно местному фольклору, мероприятие проводится ежегодно уже около 600 лет, и теперь оно привлекает участников со всего мира.

Напомним, живущий в Антарктиде мужчина показал, что будет, если налить газировку в стакан при безумной минусовой погоде. Он наливал напиток при температуре 57 градусов мороза.

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