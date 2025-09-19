Женщина выиграла в лотерею $150 тыс.: ее поступок шокировал организаторов

Американка Керри Эдвардс, которая выиграла в лотерею 150 тыс. долл.

В США жительница штата Вирджиния Керри Эдвардс стала победительницей лотереи Powerball, выиграв 150 тыс. долл. Но вместо того, чтобы потратить средства на себя, женщина направила весь выигрыш на благотворительность, чем удивила организаторов.

Об этом сообщили в Virginia Lottery.

По информации организаторов Virginia Lottery, во время розыгрыша 8 сентября Эдвардс сумела угадать четыре из пяти основных чисел и дополнительный номер Powerball. Такая комбинация обычно приносит 50 тыс. долл., однако благодаря дополнительному доллару, потраченному на умножитель, призовая сумма увеличилась втрое.

16 сентября женщина получила выигрыш и сразу объявила, что разделит его между тремя организациями — по 50 тыс. долларов каждой. Свой выбор она объяснила во время мероприятия лотереи в Вирджинии.

Получателями пожертвований стали:

Ассоциация лобно-височной дегенерации (AFTD) — поддерживает людей с фронтотемпоральной дегенерацией и их семьи. Муж Керри, Стив Эдвардс, в прошлом году умер от этой болезни.

Shalom Farms — инициатива из Ричмонда, которая занимается фермерством и продовольственной справедливостью. Здесь Эдвардс является волонтером.

Общество помощи ВМС и морской пехоты США — благотворительная организация, поддерживающая военных и их семьи. Сама победительница служила в ВМС.

«Эти три организации олицетворяют исцеление, служение и общину. Shalom Farms исцеляют с помощью пищи и почвы, AFTD несет надежду через исследования, а Общество помощи военнослужащим ВМС и морской пехоты продолжает традицию поддержки военных семей в трудные времена», — подчеркнула Керри Эдвардс.

Женщина также призналась, что хотела бы стать примером для других.

«Когда доходит до дела, мы все несем ответственность за помощь друг другу в этой жизни, помощь общине и помощь тем, у кого нет того, что есть у нас, — это то, на чем они сосредоточены. Я хочу, чтобы это был пример того, как другие люди, когда они благословлены, могут благословлять других людей. Благодарна, что мы можем вернуть это общине», — рассказала Керри.

