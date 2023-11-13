Женщина выиграла в лотерею после доброго поступка: что она сделала и насколько разбогатела

Она "получила хорошую карму".
Женщина из Вирджинии, США, выиграла приз в размере 150 000 долларов по лотерейному билету всего через несколько секунд после того, как "получила хорошую карму".
Об этом пишет upi.com.
Бриана Миллс рассказала, что была в магазине в Честере, когда у стоявшего перед ней покупателя возникли проблемы с оплатой продуктов. Миллс решила заплатить за продукты другого покупателя, и когда подошла ее очередь к прилавку, она решила купить скретч-лотерейный билет Strike It Rich.
Билет оказался выигрышным в 150 000 долларов.
Бриана сказала, что заметила радугу в небе сразу после того, как узнала сумму выигрыша, поэтому сфотографировала свой билет на ее фоне.
Миллс не сообщила, есть ли какие-то ближайшие планы, как потратить свой выигрыш.
Напомним, пара снова поженилась через 16 лет после развода. История их любви и фото.
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