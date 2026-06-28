Женщина выкуривает до 40 сигарет в день и отмечает 100 лет: в чем ее секрет

Маргарет Хэм / © New York Post

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Британка Маргарет Хэм, которой в субботу, 27 июня, исполняется 100 лет, назвала неожиданный секрет своего долголетия — мармелад, крепкий чай и сигареты.

Об этом сообщает New York Post.

Несмотря на почтенный возраст, Маргарет все еще живет самостоятельно и передвигается по дому. Ее 47-летняя внучка Рейчел Мэтьюз рассказала, что бабушка никогда не отказывалась от своих привычек, несмотря на предупреждение о вреде для здоровья.

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По словам Рейчел, Маргарет ежедневно выкуривает от 20 до 40 сигарет и "никогда не останавливалась".

"Она всегда курила и не собирается прекращать в ближайшее время", - сказала внучка.

Также Маргарет любит крепкий йоркширский чай с молоком. Причем, по словам семьи, это должно быть не обезжиренное молоко, а настоящее жирное молоко из Джерси.

Внучка добавляет, что бабушка тоже любит масло и мармелад. Масло, по ее словам, Маргарет намазывает очень щедро.

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"У нее есть масло и мармелад, причем масло должно быть толщиной примерно в дюйм", - рассказала Рейчел.

Она отметила, что бабушка почти не употребляла алкоголь, но курила всю жизнь. Рейчел называет это ироническим, ведь ее мать умерла в 52 года после попыток перейти к более здоровому образу жизни, тогда как Маргарет решила "просто продолжать".

К 100-летию бабушки Рэйчел хочет, чтобы как можно больше людей послали ей поздравительные открытки. Она говорит, что родственников у них осталось немного, поэтому хочет сделать день рождения Маргарет особенным.

Рэйчел ежедневно посещает бабушку, а по воскресеньям они вместе ужинают у нее дома. Маргарет тоже очень любит проводить время со своей 23-летней правнучкой Меган.

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Маргарет родилась в 1926 году в Бристоле и пережила Вторую мировую войну. По словам внучки, она хорошо помнит военные годы, в том числе бомбардировку и бомбоубежище возле дома.

Когда Маргарет было около 18 лет, она вступила в Женские вспомогательные военно-воздушные силы, созданные в 1939 году. Там она прослужила два года, а потом переехала в Килберн, где встретила будущего мужа.

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