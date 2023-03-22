Женщина выпрыгнула из самолета на скейтборде и установила новый мировой рекорд - видео

Она каталась на высоте 2,7 км.
Бразильско-американская профессиональная уличная скейтбордистка Летисия Буфони установила новый мировой рекорд Гиннеса.
29-летняя женщина выпрыгнула на доске из самолета на высоте 9022 фута (2,7 км).
Буфони надела парашют и выполнила слабое скольжение – комбинацию скольжения с доски и скольжение 50/50 – по трубе, выходящей из задней части самолета.
Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что благодаря этому трюку Буфони стала рекордсменкой по самому высокому скольжению на скейтборде за пределами задней части самолета.
"Безумно думать, что я первый человек, который катался на скейтборде в самолете и делает трюк в воздухе. Я не знала, возможно это или нет", — передает слова Летисии upi.com.
Напомним, американка Макенна Майлер ошеломила своей пробежкой на девятом месяце беременности. Она приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике в Калифорнии.
Читайте также: