Женщина выпрыгнула из самолета на скейтборде и установила новый мировой рекорд - видео

Бразильско-американская профессиональная уличная скейтбордистка Летисия Буфони установила новый мировой рекорд Гиннеса.

29-летняя женщина выпрыгнула на доске из самолета на высоте 9022 фута (2,7 км).

Буфони надела парашют и выполнила слабое скольжение – комбинацию скольжения с доски и скольжение 50/50 – по трубе, выходящей из задней части самолета.

Книга рекордов Гиннеса подтвердила, что благодаря этому трюку Буфони стала рекордсменкой по самому высокому скольжению на скейтборде за пределами задней части самолета.

"Безумно думать, что я первый человек, который катался на скейтборде в самолете и делает трюк в воздухе. Я не знала, возможно это или нет", — передает слова Летисии upi.com.

Напомним, американка Макенна Майлер ошеломила своей пробежкой на девятом месяце беременности. Она приняла участие в соревнованиях по легкой атлетике в Калифорнии.

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