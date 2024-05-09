Женщина вышла замуж в платье с простыней прямо во время родов: почему так произошло

Мама из штата Флорида, США, вышла замуж во время родов – перед тем, как родить ребенка всего через несколько часов.

Об этом сообщает телеканал Fox 35 Orlando, показавший соответствующие кадры.

"Я никогда не слышала, чтобы кто-то женился в больнице до нас", — рассказала Брианна Церезо о своей свадьбе.

В то время будущая невеста, только что переехавшая из Нью-Йорка в Орландо со своим мужем Луисом, должна была родить 26 февраля.

Однако ей пришлось обратиться в отделение неотложной помощи раньше, чем ожидалось, после того, как она заболела респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) – распространенным респираторным вирусом, который может нанести вред беременным женщинам, а также передаваться плоду.

Чтобы предотвратить осложнения, врачи вызвали роды, но была одна загвоздка: они с Луисом должны были жениться на следующий день, и она предполагала, что не сможет этого сделать из-за будущих родов.

Тогда медсестра придумала способ, как позволить Брианне получить свадебный торт и съесть его.

"Я рассказала ей смешную историю: "Вообще-то, мы должны были пойти завтра венчаться, но я оказалась здесь, и теперь меня будут стимулировать, поэтому мы не можем уйти", — вспомнила Брианна. "А она говорит: "О, хорошо, у меня здесь есть капеллан, который может вас обвенчать".

Медицинские работники доставили все необходимое, устроив целый свадебный вечер, пока у невесты были схватки. Медсестры-организаторы свадьбы приобрели цветы в сувенирном магазине больницы, спланировали музыкальное сопровождение и даже сшили свадебное платье из простыней по эскизам Брианны, которые она сохранила в своем смартфоне.

"Я сидела на кровати, пока все это происходило, и все, что я видела, это летевшие простыни и стежки, и за 30 минут у меня было то платье, которое я хотела сначала", — поделилась женщина.

К счастью, поскольку свадьба пациентки была запланирована на следующий день, у нее в сумочке уже были кольца пары и документы, что помогло ускорить процесс.

Через несколько часов после церемонии у молодоженов родился мальчик, которого назвали Лэндоном. Мама сказала, что "благодарна" персоналу за то, что они убили двух зайцев одним выстрелом.

Напомним, любовница родила ребенка от умершего бойфренда и подала в суд на его жену по поводу наследства. Суд уже вынес решение по этому делу.

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