Женщина вышла замуж за любимого в морге и в тот же день похоронила его – видео

В Кении жители округа Кириньяга стали свидетелями нетрадиционного события в церкви – "венчания" и похорон Мартина Гитари, мужчины, трагически умершего за три недели до запланированной свадьбы.

Об этом пишет Citizen Digital.

Мартин Гитари ушел из жизни 16 марта в возрасте 60 лет в результате непродолжительной болезни. У него осталась невеста Беатрис Мутони. Пара с нетерпением ждала дня своей свадьбы, которая была запланирована на 6 апреля в той же церкви, где состоялись похороны.

Несмотря на печальные обстоятельства, семья Мартина во главе с его сестрой Пир Вамбуи приняла решение объединить церемонии погребения и венчания.

"У нас два события: хороним его и одновременно празднуем его женитьбу", — пояснила Вамбуи, подчеркивая важность исполнения желания Мартина.

Отец Сэмми Ньороге из католического прихода Кутуса возглавил церемонию, отметив, что он впервые проводил такое уникальное событие.

"Это мое первое подобное мероприятие с тех пор, как я стал священником, и мы сделали именно то, что он хотел", — отметил отец Ньороге, подчеркивая важность выполнения последней воли Мартина.

Серия мероприятий началась с того, что невеста Мартина Беатрис надела кольцо на палец своего покойного любимого в морге, а затем отправилась в церковь на тщательно продуманную церемонию, содержащую песни, танцы и разрезание торта.

В церкви Беатрис отпраздновала "свадьбу" и получила кольцо от своего внука.

"Сегодня мы празднуем два события моего покойного брата, потому что он уже планировал свою свадьбу, но, к сожалению, он умер до этого дня", — сказал Даниэль Гитака, брат Мартина.

Для Беатрис Мутони одевание кольца на палец Мартина было моментом, наполненным как радостью, так и печалью. "Мой внук Феликс Гитари был тем, кто надел мне обручальное кольцо, чтобы представить своего дедушку как моего мужа. Я счастлива и, в то же время, грустна", — поделилась она, выражая сложные эмоции этого дня.

После "свадьбы" Беатрис, которая все это время была одета в свадебное платье, сменила свой наряд, прежде чем отправиться на похороны своего покойного мужа.

Напомним, страдающая раком невеста исполнила предсмертное желание и вышла замуж. У 38-летней женщины диагностировали рак кишечника четвертой стадии в сентябре в прошлом году.

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