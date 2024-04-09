Женщина вышла замуж за любимого в морге и в тот же день похоронила его – видео

В церкви священник объединил погребение со свадебной церемонией.
В Кении жители округа Кириньяга стали свидетелями нетрадиционного события в церкви – "венчания" и похорон Мартина Гитари, мужчины, трагически умершего за три недели до запланированной свадьбы.
Об этом пишет Citizen Digital.
Мартин Гитари ушел из жизни 16 марта в возрасте 60 лет в результате непродолжительной болезни. У него осталась невеста Беатрис Мутони. Пара с нетерпением ждала дня своей свадьбы, которая была запланирована на 6 апреля в той же церкви, где состоялись похороны.
Несмотря на печальные обстоятельства, семья Мартина во главе с его сестрой Пир Вамбуи приняла решение объединить церемонии погребения и венчания.
"У нас два события: хороним его и одновременно празднуем его женитьбу", — пояснила Вамбуи, подчеркивая важность исполнения желания Мартина.
Отец Сэмми Ньороге из католического прихода Кутуса возглавил церемонию, отметив, что он впервые проводил такое уникальное событие.
"Это мое первое подобное мероприятие с тех пор, как я стал священником, и мы сделали именно то, что он хотел", — отметил отец Ньороге, подчеркивая важность выполнения последней воли Мартина.
Серия мероприятий началась с того, что невеста Мартина Беатрис надела кольцо на палец своего покойного любимого в морге, а затем отправилась в церковь на тщательно продуманную церемонию, содержащую песни, танцы и разрезание торта.
В церкви Беатрис отпраздновала "свадьбу" и получила кольцо от своего внука.
"Сегодня мы празднуем два события моего покойного брата, потому что он уже планировал свою свадьбу, но, к сожалению, он умер до этого дня", — сказал Даниэль Гитака, брат Мартина.
Для Беатрис Мутони одевание кольца на палец Мартина было моментом, наполненным как радостью, так и печалью. "Мой внук Феликс Гитари был тем, кто надел мне обручальное кольцо, чтобы представить своего дедушку как моего мужа. Я счастлива и, в то же время, грустна", — поделилась она, выражая сложные эмоции этого дня.
После "свадьбы" Беатрис, которая все это время была одета в свадебное платье, сменила свой наряд, прежде чем отправиться на похороны своего покойного мужа.
Напомним, страдающая раком невеста исполнила предсмертное желание и вышла замуж. У 38-летней женщины диагностировали рак кишечника четвертой стадии в сентябре в прошлом году.
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