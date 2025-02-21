Женщина вышла замуж за мужчину, который сбил ее на авто: история любви и фото пары

Любовь – чувство, которое приходит тогда, когда его меньше всего ожидаешь. Оно не выбирает время или место, не спрашивает о планах или обстоятельствах. Так, одна женщина вышла замуж за мужчину, которого ей нарисовала экстрасенс. Теперь соцсети всколыхнула новая романтическая история, начавшаяся трагически.

В Китае женщина вышла замуж за мужчину, который сбил ее на машине. Об этом пишет SCMP.

36-летний мужчина по фамилии Ли и его 23-летняя жена обручились в провинции Хунань в феврале. Когда они "встретили" друг друга в декабре в 2023 году, он был водителем автомобиля, который вызвал аварию, а она — жертвой. Ли тогда ехал быстро, потому что имел дело с чрезвычайной ситуацией. Он сбил неизвестную женщину, которая ехала на электровелосипеде.

Ли немедленно вышел из машины, чтобы проверить, как она. Женщина, у которой позже диагностировали перелом ключицы, сказала "Не волнуйтесь", когда он извинился, когда она все еще лежала на земле.

Женщина вышла замуж за мужчину, сбившего ее на авто / Фото: QQ.com

Ли сказал, что считает ее хорошим человеком. Родители женщины также сняли с Ли вину и не требовали компенсации.

Ли ежедневно посещал женщину в больнице, чтобы ухаживать за ней. Они делились друг с другом многими личными историями. В результате их общения женщина призналась Ли в любви спустя три недели после аварии.

Сначала Ли заявил, что он слишком стар для нее. Но однажды он согласился пойти с ней в кино, потому что "был ей должен".

Она забеременела в сентябре в прошлом году, а в феврале они поженились.

Женщина вышла замуж за мужчину, сбившего ее на авто / Фото: QQ.com

Продавец и бизнесмен Ли имеет долги, в то время как его жена только что окончила университет и работает в местном магазине молочного чая.

Ли сказал, что брак не входил в его жизненные планы до того, как он встретил ее. Он поблагодарил жену за ее "храбрость".

Ли, живущий с семьей жены, потому что это ближе к его работе, сказал, что его любимая и тесть были очень добры к нему. Она даже отказалась от выкупа за невесту в 188 000 юаней (26 000 долларов США), который он приготовил, зная, что он был в долгах, и попросила его вложить деньги в свой бизнес.

Ли также рассказал, что связавшая их авария была шестой за два месяца, но, как ни странно, последней с тех пор, как они познакомились.

Напомним, пара путешественников поженилась в самолете на высоте 9000 метров. 200 случайных пассажиров стали "гостями" праздника.

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