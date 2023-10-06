Женщина вышла замуж за племянника подруги, который младше ее сына: история их любви (фото)

Пара с большой разницей в возрасте вынуждена бороться за свою любовь из-за критики со стороны семьи и друзей.

Об этом пишет Mirror.

Дина Бумер влюбилась в Стивена, племянника своей подруги, когда ему было 19, а ей 38.

Недавно они вместе отпраздновали седьмую годовщину свадьбы и гордятся тем, что у них четырехлетний ребенок. Стивен, которому сейчас 27 лет, также является отчимом еще четырех детей Дины, которым 13, 17, 25 и 31 год.

Дина Бумер и Стивен / Фото: Caters

Их роман сначала вызвал удивление – не в последнюю очередь потому, что Дина старше мамы Стивена. Но, по словам мужчины, сейчас люди начинают приходить в себя. Он сказал: "Начало отношений было самым тяжелым, но теперь все гораздо проще, поскольку люди, которые видят нас такими, какие мы есть, знают, что нам суждено быть вместе".

Дина и Стивен впервые познакомились через его тетю и встретились, когда она начала посещать его автомобильный клуб в его средней школе. Она ездила на своем джипе и возила его и его друзей по бездорожью, одновременно знакомясь с подростком.

Дина Бумер и Стивен / Фото: Caters

Тогда Дина была домохозяйкой и переживала развод со своим бывшим супругом после 22 лет брака. В результате ей пришлось переехать в квартиру со своими четырьмя детьми, и она решила попросить Стивена переехать к ней, чтобы помочь с арендой. Прежде чем они это осознали, они были озадачены.

Сантехник Стивен признает, что его друзья и семья поначалу отнеслись к этому роману скептически. "Моей матери это не очень понравилось. Дина всего на несколько месяцев старше ее, поэтому ей это показалось немного странным", — признался он. "Семья говорила, что я ребенок, и не могу понять, как это — воспитывать целую семью, поскольку, очевидно, у Дины были дети до меня — один был старше меня — но это не так. Сейчас это не имеет значение, поскольку у меня со всеми ими отличные отношения".

Дина Бумер и Стивен / Фото: Caters

Некоторые из друзей Стивена тоже отдалились, но он говорит: "Теперь, когда они все остепенились и завели собственных детей, они начинают понимать, на что это похоже, и моя семья теперь начинает принимать эти отношения. У меня сложились прекрасные отношения с детьми Дины".

Напомним, мужчина во время предложения руки и сердца эпически шлепнулся с камня в море. Это должно было быть романтично.

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