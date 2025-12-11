- Дата публикации
Женщина вышла замуж за спасателя, который достал ее из-под завалов — фото
Случайная встреча в ресторане много лет спустя переросла в любовь, что привело к свадьбе.
В Китае женщина вышла замуж за своего спасителя - мужчину, который вытащил ее из-под завалов после землетрясения, когда ей было 11 лет. Много лет спустя они случайно встретились в ресторане, и эта встреча стала началом их истории любви.
Об этом стало известно во время коллективной свадебной церемонии в стиле хань в Чанше, где женились 37 пар. Среди них – 34-летний Лян Чжибин и 22-летняя Лю Симэй, между которыми 12 лет разницы, пишет SCMP.
Их первая встреча произошла в 2008 году во время землетрясения в Венчуане. Тогда 22-летний солдат Лян принимал участие в спасательных работах. Он вместе с командой около четырех часов разбирал завалы, чтобы добраться до 10-летней Лю, зажатой металлическими прутьями и обломками здания.
После выздоровления семья девочки переехала в Чжучжоу, и связь между ними прервалась. Лю призналась, что с годами почти не помнила лицо своего спасителя – только силуэт.
Все изменилось в 2020 году, когда 22-летняя Лю ужинала с семьей в ресторане в Чанше. Ее мама узнала мужчину за соседним столом и предположила, что это тот же солдат. Девушка подошла поздороваться – и таким образом они встретились во второй раз.
После этого они стали общаться. Лю первой проявила инициативу, поддерживая контакт и постепенно осознавая, что влюбляется. Она призналась, что ее чувство не благодарность, а уверенность, что может доверить Ляну свою жизнь.
Лян ответил взаимностью: по его словам, ее искренность и жизнерадостность стали "лучом света" в сложные периоды. «Тогда я просто выполнял свой долг. А теперь я люблю ее - и это совсем другое», - сказал он.
На свадебной церемонии пара отметила, что судьба привела их друг к другу во второй раз, но в этот раз навсегда.
