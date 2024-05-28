Женщина вышла замуж за стриптизера и ошеломила деталями брака (фото)

Валентино спит с другими женщинами, но Эмили ему доверяет.

Эмили из Британии вышла замуж за стриптизера Валентино после знакомства, во время которого мужчина танцевал на коленях ее подруги на шоу Magic Mike. Как утверждает женщина, она не против того, что муж спит с другими.

Об этом сообщает The Sun.

Когда медицинская кодер Эмили увидела, что ее лучшая подруга получает танец от стриптизера на своих коленях, то попросила быть следующей, а затем дала Валентино свой номер телефона.

Пара продолжила общаться. А позже Эмили проехала семь часов на автомобиле, чтобы посмотреть еще одно из шоу Валентино.

Четыре года спустя пара поженилась. Эмили проводит выходные, готовя еду, а Валентино гуляет и спит с другими женщинами.

"Он может делать все, что пожелает, пока он рассказывает мне об этом", – сказала Эмили YouTube-каналу Love Don't Judge.

Она поделилась, что видит Валентино только один выходной в месяц, и считает, что было бы несправедливо, если бы муж ни с кем не занимался сексом в это время.

Валентино/Скриншот с видео

Пара также является свингерами, и это вызвало много порицания в социальных сетях. Многие пользователи утверждали, что их отношения не будут длительными, и что они на пути к разводу.

Однако Эмили заверила, что ее поддерживает каждый, кто имеет для нее значение.

Эмили/Скриншот с видео

Женщина всегда посещает шоу Валентино и утверждает, что не испытывает проблем с тем, чтобы он танцевал на коленях у других людей. Эмили даже стирает для мужа его костюм стриптизера перед шоу.

"В наших отношениях есть ноль правил по его выступлению", – говорит жена стриптизера.

Женщина рассказала, что люди считают их пару "отвратительной", и что муж контролирует ее. Однако, по словам Эмили, ей нравятся их нетрадиционные отношения.

К слову, ранее сообщалось, что женщина, которая якобы "вышла замуж" за привидение, а затем рассталась с ним, теперь "усыновила" одержимого клоуна.

Читайте также: