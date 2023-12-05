Женщина вышла замуж за своего отчима и родила ему троих детей: она ответила на хейт

Женщина рассказала, что вышла замуж за своего отчима и родила ему троих детей.

Об этом пишет The Sun.

Кристи из Флориды поделилась видео, на котором она целуется с любимым, в своем аккаунте TikTok, где она известна как @ChristyWho_.

На видео показана их свадебная церемония в Лас-Вегасе. В подписи говорилось: "Выйти замуж за отчима было лучшим решением, которое я когда-либо принимала".

Публикация, собравшая более 25 млн просмотров, стала настоящим шок-контентом для пользователей со всего мира. Юзеры возмущались в комментариях и окрестили этот союз отвратительным.

Разбить сердце своей мамы, выйдя замуж за мужчину, которого она когда-то любила и которого привела в вашу жизнь, чтобы он вмешался и стал вашим отцом, — это самая большая боль, которую вы причинили.

Ты, вероятно, действительно ненавидишь свою маму, если делаешь это

Честно говоря, у меня нет слов, чтобы описать, насколько это противно

Вскоре Кристи ответила на ряд вопросов об их отношениях. Так, она утверждала, что отчим не воспитывал ее и она не была несовершеннолетней, когда они встретились. Она добавила, что ее мама не имела от него детей. Кристи также заявила, что она все еще поддерживает отношения с матерью, несмотря на то, что вышла замуж за ее бывшего.

Сейчас у пары трое детей, и они, похоже, счастливы в браке, несмотря на странные обстоятельства, окружающие их отношения.

Кристи с мужем и ребенком / Фото: скриншот с видео

Напомним, писатель после смерти своей известной жены узнал о ней ужасную тайну. Это помогло ему пережить потерю.

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