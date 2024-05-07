Женщина вышла замуж за своего смертельно больного жениха в больнице: он умер на следующий день

Британская женщина вышла замуж за своего жениха в больнице и на следующий день он скончался.

Об этом пишет New York Post.

25-летняя Рози Дак вышла замуж за своего покойного 25-летнего мужа Райана в университетской больнице Норфолка и Норвича 25 июня в 2023 году, после того, как ему оставалось жить неделю.

Пара спланировала свадьбу всего за два часа – после того, как Райан сказал Рози, что его последним желанием было жениться на ней.

Рози одела белое летнее платье, которое нашла в конце своего шкафа, и они праздновали с семьей и друзьями.

Но вечером 26 июня Райан умер.

Рози сказала: "Это был лучший день в моей жизни, но я не знала, что он будет последним. Когда работники больницы услышали, что женитьба была последним желанием Райана, они сделали абсолютно все, что могли".

Рози и Райан / Фото: SWNS

Рози и Райан познакомились на футбольном матче в сентябре в 2016 году. Она призналась, что сначала "френдзонила" его. Но Райан был "волшебником" и четыре года пытался пригласить ее на свидание.

Она вспомнила: "Он всегда флиртовал и хотел познакомиться со мной поближе – он часто присылал цветы. Он старался изрядно привиться ко мне – я тогда зафрендила его, о чем сейчас очень жалею. Сначала я не видела никакого влечения, но со временем росла и наша любовь".

Находясь на новогодней вечеринке 31 декабря в 2019 году, Рози и Райан заключили пакт о том, что встретятся, если до следующего года они все еще будут одинокими. Но с началом пандемии они были вынуждены отгородиться друг от друга и поддерживали дружбу онлайн.

Рози влюбилась в него и решила продолжить отношения после того, как они снова встретились лично в следующем году.

"Мы ждали, пока нам сделают первые прививки, чтобы снова встретиться", — добавила она. "И когда я это сделала, я поняла, что влюблена в него".

В октябре в 2022 году, после года свиданий, Райан приехал в дом Рози на семейное барбекю. Из колонки заиграла их любимая песня – и Райан взял Рози за руку и сделал ей предложение руки и сердца.

Рози сказала: "Я просто рыдала и не могла говорить".

Рози и Райан / Фото: SWNS

Пара планировала пожениться в августе в 2023 году, а девичник Рози должен был состояться 10 июля. Тем временем Райан переехал в дом Рози – и они провели свое первое Рождество как обрученная пара.

"Это было блаженство", – добавила она. "Мы не могли дождаться следующего".

Но через шесть месяцев, когда Рози была в отъезде, Райан написал ей, что у него болит горло, насморк и вообще он "не очень хорошо себя чувствует". Рози отвела его к врачу первичной медицинской помощи 20 июня. Мужчине выписали антибиотики и отправили домой – но на следующий день уровень кислорода в его крови был низким, а дыхание становилось все более поверхностным.

Рози сказала: "Следующее, что мы узнали, это то, что скорая помощь везла Райана, потому что он не мог дышать. Позже в тот же день мне позвонил его личный ассистент и сказал, что мне нужно ехать туда как можно скорее. Они везли его в реанимацию".

Врачи сказали ей, что он страдает пневмонией и было слишком рано говорить о том, что он поправится. После еще трех дней в реанимации Рози позволила себе уйти домой – но ей сразу позвонили из больницы и сказали, что "все изменилось".

"Он попросил меня прийти и сесть на кровать", – добавила она. "Он посмотрел мне в глаза и сказал: "Они сделали все, что могли. Похоже, что я умру". Я умоляла его продолжать бороться, но он сказал, что я должна быть сильной. Он сказал мне, что последнее, что он хотел бы сделать – это жениться на мне на следующее утро".

Рози и Райан / Фото: SWNS

Рози попросила свою маму, 52-летнюю Тину Ходжсон, начать обзванивать семьи. Она решила, что ее белое летнее платье, которое она зарезервировала для девичника, будет идеальным нарядом невесты для импровизированной свадьбы. Тина побежала домой, чтобы найти удостоверение личности Рози – чтобы пара могла легально пожениться.

Она сказала: "Нам удалось договориться со священником на 8:45 утра – именно в это время мы поженились. На свадьбе присутствовала медсестра с агентства со всеми нашими родственниками и друзьями – я часто думаю, знала ли она, идя в тот день на смену, что пойдет на свадьбу".

Свою первую брачную ночь пара провела в палате – Рози спала в кровати рядом с Райаном.

"Нам удалось побыть наедине около пяти минут", – добавила она. "Я спросила его, что он чувствует. Он ответил: "Мне очень плохо – я не думаю, что это хорошо кончится".

Райан умер в 18:30 на следующий день – в день 25-летия Рози. Его похороны состоялись ровно через месяц.

Рози сказала: "Я справилась с этим, поехав на свою девичник. На нашу месячную годовщину я поехала в Норвич и запустила воздушного змея. Это его самый любимый город в мире — и за 10 дней до смерти он сказал, что хотел бы взять туда нашего сына или дочь, чтобы они запускали воздушных змеев. Поэтому я сделала это для него".

Напомним, страдающая раком невеста исполнила предсмертное желание и вышла замуж. У 38-летней женщины диагностировали рак кишечника четвертой стадии в сентябре в прошлом году.

Читайте также: