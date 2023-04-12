Женщина вышла замуж за тряпичную куклу и говорит, что уже второй раз беременна (фото)

У пары уже есть один общий "сын" – еще одна тряпичная кукла по имени Марселиньо.

37-летняя жительница Бразилии Мэйривон Роча Мораес стремительно снискала славу после того, как влюбилась в Марсело – тряпичную куклу, которую сделала для нее ее мама. В конце концов, в 2022 году женщина "вышла замуж" за куклу.

Об этом сообщает Daily Star.

Несмотря на несколько взлетов и падений, в частности на "измены" Марсело, Мэйривон говорит, что они преодолели свои препятствия и теперь ждут "второго ребенка".

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"Я очень счастлива, потому что снова беременна от Марсело. На этот раз у нас будет девочка. Мы очень счастливы", – сказала женщина журналистам, добавив, что даже если ребенок окажется мальчиком, они с любимым все равно встретят ребенка с объятиями.

Мораес об этом известии объявила в TikTok, показав якобы положительный тест на беременность. В подписи к видео, на котором женщина прыгает и улыбается, поднося тест в камеру, она указала: "Я беременна!"

Фото: Jam Press Vid/@meirivoneemarcelo

Фото: Jam Press Vid/@meirivoneemarcelo

Поклонники быстро приветствовали пару и поделились своими пожеланиями, хотя некоторые пользователи TikTok отнеслись к объявлению более скептически.

"Ей нужна помощь", – прокомментировал один из подписчиков.

"Очень безумная", – добавил другой.

Эта новость стала приятным сюрпризом для Мораес и ее полотняного "мужа" после того, как в прошлом году пара испытала трудности из-за "неверности" Марсело. Мэйривон говорит, что была в ужасе, узнав об "измене мужа", хотя он не мог двигаться или говорить.

"С тех пор, как узнала, что он мне изменил, мы были очень отдалены. Мы все еще живем в одном доме, но это уже не тот самый дом. Но сейчас, из-за ребенка, все по-другому. Марсело гораздо нежнее со мной, и я верю, что это улучшит наши отношения. Этот новый ребенок спасет наш брак", – утверждает бразильянка.

У пары уже есть один общий "сын" – еще одна тряпичная кукла по имени Марселиньо, безболезненно "родившаяся" 21 мая 2022 года.

Фото: Jam Press Vid/@meirivoneemarcelo

Напомним, британская певица Brocarde, заявившая, что вышла замуж за призрака в прошлом году, обратилась за консультацией по браку через медиума и теперь подумывает об изгнании нечистой силы.

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