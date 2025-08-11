- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 1937
- Время на прочтение
- 4 мин
Женщина взяла из приюта "ласкового" щенка: всех поразило, каким он вырос (фото)
Поразительная трансформация собаки вызвала настоящий фурор в социальных сетях, ведь она совсем не похожа на других псов.
Когда Анна Виннинг решила взять собаку из местного приюта, она даже не представляла, как сильно изменится внешность животного, когда оно вырастет. Из маленького пушистого комочка Роло превратился в большого, невероятно необычного и красивого пса.
Об этом пишет Newsweek.
В 2024 году, когда Роло было около девяти недель, 34-летняя Анна забрала его из приюта Cork Dog Action Welfare Group (DAWG). Мечта о собственной собаке жила в женщине давно, и когда невестка прислала фото щенка, семья сразу отправилась в приют. Увидев малыша, они «влюбились» с первого взгляда.
На тот момент Роло был совсем маленьким, и сотрудница приюта спросила у супругов, уверены ли они в своем выборе, ведь «он вырастет большим».
«Мы не осознавали, насколько она была права», — вспоминает Анна, потому что щенок рос каждый день — и в конце концов стал большой, но очень красивой собакой.
«Я могла понять по грудной клетке, что он — лерчер, но по окрасу мы думали, что он помесь с ротвейлером. Но когда он подрос, форма его морды была явно не той. Больше всего бросались в глаза — кроме его длинных лап! — его тонкие брови, которые становились все длиннее. Шерсть тоже удлинилась и стала гуще, начала седеть, из-за чего он выглядел старше, чем есть на самом деле! А его голубые глаза изменились на золотые, и за это он получает множество комплиментов», — рассказала владелица собаки.
История Роло
Настоящий фурор в соцсетях вызвали фото Роло, которые в августе приют DAWG опубликовал на своей странице в Facebook. В публикации рассказывалось, что Роло и его брата принес мужчина, который якобы нашел их брошенными. Это были «очень маленькие щенки», и никто не знал, к каким породам они принадлежат.
Тогда «Роло был очень больным и несколько раз находился на грани жизни и смерти». Благодаря уходу опытного временного опекуна Эммы он выздоровел, и именно тогда Анна с мужем решили забрать собаку домой.
Они искали «ласкового друга, который любит гулять», вспоминают в DAWG. «Но мы не могли предвидеть, насколько большим и пушистым он вырастет! Роло превратился в настоящего красавца!»
Приют показал фото Роло-щенка: коричнево-белый и рыжий окрас, необычные зеленые глаза, большие лапы, которые уже тогда намекали на его будущий размер.
Взрослый Роло оказался высоким и стройным псом с длинными лапами, узкой мордой, жесткой коричнево-золотистой шерстью и яркими золотыми глазами. Фото с его трансформацией собрали более 1300 лайков и вызвали сотни комментариев.
«Потрясающе красивый пес», — написал один пользователь.
Другой добавил: «Абсолютный красавец».
Еще один комментарий: «Какой же он замечательный, и эти отметины просто невероятные. Рад, что он здоров и счастлив».
Что это за порода собаки?
В комментариях пытались угадать породу: лерчер, салюки, ирландский волкодав… Как призналась Анна, все были близки к истине. Постоянные вопросы от прохожих побудили сделать ДНК-тест. Результат: Роло — смесь салюки, грейхаунда и 2% шотландского дирхаунда, «меньшей версии ирландского волкодава, поэтому люди были близки к истине».
Сейчас Роло 11 месяцев, и хозяйка считает, что он еще «немного подрастет». Он «очень милый», но «порой упрямый», и больше всего любит дремать «в одной из своих многочисленных кроватей».
«Он обожает грызть все, что может достать, но, к счастью, в основном не трогает нашу мебель! У него есть несколько друзей, с которыми он играет в парке, а больше всего ему нравится гоняться или чтобы гонялись за ним. Он очень быстрый, но иногда встречает достойных соперников! Когда он играет с другими собаками, ничего больше не существует — даже любимое лакомство из курицы или сыра не может его отвлечь», — рассказала Анна.
