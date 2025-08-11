Женщина взяла из приюта "ласкового" щенка: всех поразило, каким он вырос (фото)

Собака / © pexels.com

Когда Анна Виннинг решила взять собаку из местного приюта, она даже не представляла, как сильно изменится внешность животного, когда оно вырастет. Из маленького пушистого комочка Роло превратился в большого, невероятно необычного и красивого пса.

Об этом пишет Newsweek.

В 2024 году, когда Роло было около девяти недель, 34-летняя Анна забрала его из приюта Cork Dog Action Welfare Group (DAWG). Мечта о собственной собаке жила в женщине давно, и когда невестка прислала фото щенка, семья сразу отправилась в приют. Увидев малыша, они «влюбились» с первого взгляда.

На тот момент Роло был совсем маленьким, и сотрудница приюта спросила у супругов, уверены ли они в своем выборе, ведь «он вырастет большим».

«Мы не осознавали, насколько она была права», — вспоминает Анна, потому что щенок рос каждый день — и в конце концов стал большой, но очень красивой собакой.

Роло в детстве

«Я могла понять по грудной клетке, что он — лерчер, но по окрасу мы думали, что он помесь с ротвейлером. Но когда он подрос, форма его морды была явно не той. Больше всего бросались в глаза — кроме его длинных лап! — его тонкие брови, которые становились все длиннее. Шерсть тоже удлинилась и стала гуще, начала седеть, из-за чего он выглядел старше, чем есть на самом деле! А его голубые глаза изменились на золотые, и за это он получает множество комплиментов», — рассказала владелица собаки.

История Роло

Настоящий фурор в соцсетях вызвали фото Роло, которые в августе приют DAWG опубликовал на своей странице в Facebook. В публикации рассказывалось, что Роло и его брата принес мужчина, который якобы нашел их брошенными. Это были «очень маленькие щенки», и никто не знал, к каким породам они принадлежат.

Тогда «Роло был очень больным и несколько раз находился на грани жизни и смерти». Благодаря уходу опытного временного опекуна Эммы он выздоровел, и именно тогда Анна с мужем решили забрать собаку домой.

Они искали «ласкового друга, который любит гулять», вспоминают в DAWG. «Но мы не могли предвидеть, насколько большим и пушистым он вырастет! Роло превратился в настоящего красавца!»

Приют показал фото Роло-щенка: коричнево-белый и рыжий окрас, необычные зеленые глаза, большие лапы, которые уже тогда намекали на его будущий размер.

Взрослый Роло оказался высоким и стройным псом с длинными лапами, узкой мордой, жесткой коричнево-золотистой шерстью и яркими золотыми глазами. Фото с его трансформацией собрали более 1300 лайков и вызвали сотни комментариев.

Взрослый Роло

«Потрясающе красивый пес», — написал один пользователь.

Другой добавил: «Абсолютный красавец».

Еще один комментарий: «Какой же он замечательный, и эти отметины просто невероятные. Рад, что он здоров и счастлив».

Что это за порода собаки?

В комментариях пытались угадать породу: лерчер, салюки, ирландский волкодав… Как призналась Анна, все были близки к истине. Постоянные вопросы от прохожих побудили сделать ДНК-тест. Результат: Роло — смесь салюки, грейхаунда и 2% шотландского дирхаунда, «меньшей версии ирландского волкодава, поэтому люди были близки к истине».

Сейчас Роло 11 месяцев, и хозяйка считает, что он еще «немного подрастет». Он «очень милый», но «порой упрямый», и больше всего любит дремать «в одной из своих многочисленных кроватей».

«Он обожает грызть все, что может достать, но, к счастью, в основном не трогает нашу мебель! У него есть несколько друзей, с которыми он играет в парке, а больше всего ему нравится гоняться или чтобы гонялись за ним. Он очень быстрый, но иногда встречает достойных соперников! Когда он играет с другими собаками, ничего больше не существует — даже любимое лакомство из курицы или сыра не может его отвлечь», — рассказала Анна.

Напомним, американка принесла домой маленького белоснежного котенка и понятия не имела, что ее новая любимица со временем изменится до неузнаваемости. Сначала у кошки была гладкая, прямая шерсть, но с возрастом ее мех стал волнистым и рыхлым, как у ягненка. Только позже оказалось, что животное принадлежит к чрезвычайно редкой породе — ламбкин.