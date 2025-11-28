Женщина взяла к себе двух котят, но один внезапно превратился в "гиганта"

Кошка / © unsplash.com

Жительница Торонто, по имени Тейлор, поделилась в TikTok историей о двух полосатых котят, которых она взяла из одного помета. Несмотря на одинаковый возраст, малыши начали расти совершенно по-разному: Манго осталась маленькой, а ее сестра Сальса быстро стала значительно больше по размерам.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Видео, опубликованное 25 ноября, собрало более 442 тысяч просмотров и более 73 тысяч лайков. Пользователи шутили, делились собственными историями и предполагали, что у котят могут быть разные родители. Некоторые даже показывали фото своих домашних животных с заметной разницей в росте.

Эксперты объясняют: такая ситуация вполне возможна. У кошек происходит индуцированная овуляция — яйцеклетки высвобождаются во время спаривания. Если самка спаривается с несколькими самцами в течение короткого времени, разные яйца могут быть оплодотворены разными родителями. Из-за этого механизма, известного как гетеропатернальное супероплодотворение, в пределах одного помета могут родиться котята, родственные лишь на 25%.

Подобное явление зафиксировано не только у кошек — оно случается у собак, коров и овец. У людей такие случаи крайне редки, но задокументированы. В частности, анализ базы данных тестов на отцовство 1992 года (39 тысяч записей), обнародованный Кембриджским университетом в 2020 году, выявил три подтвержденных случая. Среди разнояйцевых близнецов, которые проходили тесты в судебных спорах, около 2,4% имели разных родителей. Исследователи отмечают: это не общая статистика, а данные конкретной выборки.

