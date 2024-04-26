Женщина взяла на воспитание 74 подростка: "Скучно мне никогда не было"

83-летняя женщина ошеломила, как вместе со своим мужем воспитала более 70 детей.

Об этом пишет Daily Star.

Пенсионерка Норма Шоу, ранее работавшая администратором психиатрической больницы, увидела все: от ночей в тюремных камерах до того, как ее первый приемный ребенок стал бабушкой.

Норма не смогла иметь своих детей из-за того, что в детстве перенесла туберкулез позвоночника, в результате чего она провела семь лет в больнице.

Когда она вышла замуж за своего мужа Йена в возрасте 42 лет, они решили заняться воспитанием детей. За прошедшие годы они предоставили дом 74 подросткам.

Норма и Йен / Фото: Norma Shaw/SWNS

Она поделилась: "Вы должны быть последовательными, не принимать ничего слишком близко к сердцу и, прежде всего, сохранять чувство юмора, потому что оно вам понадобится. Я хотела бы иметь детей, но, поскольку в детстве у меня была такая ужасная болезнь, я не могла. Мой муж говорил, что это сложное слово, чтобы описать это, но никогда не было скучно. Все люди разные, мы с мужем проводили альтернативные вечера в полицейских участках – у одного из наших детей всегда были проблемы с законом. Нам обоим очень понравилось воспитывать ребенка, мы пытаемся показать, что такое нормальная семья, это не все розы и мед, это сопутствующая травма. Многие из этих детей не доверяли никому и миру – не осуждайте, сохраняйте чувство юмора. Я всегда думала, что это может быть мой ребенок".

Норма и Йен получили свое первое размещение в 1986 году после окончания годового курса, который научил их обращаться с детьми, нарушающими закон или употребляющими наркотики и алкоголь.

Их первая воспитанница, которой было 15 лет, когда она приехала в их дом, до сих пор поддерживает связь с Нормой и сама стала бабушкой.

Женщина сказала, что самый длительный срок их пребывания составлял четыре с половиной года, и иногда им предоставляли экстренную передышку всего на одну ночь.

Норма утверждала, что семья всегда была для нее важна, поскольку, когда она была ребенком, она лежала в больнице и редко видела своих родителей.

Норма и Йен / Фото: Norma Shaw/SWNS

Последнее место они получили в 2020 году, всего за год до того, как, к сожалению, умер Йен, и Норма питала этот последний год вместе.

Она добавила: "Когда вы видите, как они меняют свою жизнь, это замечательно, мы предложили им стабильный дом, когда многие из этих детей не знали, куда они идут изо дня в день. У них был распад семей, алкоголизм, родители употребляли наркотики – я всегда думала, что если ты не можешь помочь другим людям, какой в этом смысл? Мы остановились за год до смерти Йена, поэтому у нас был год для себя. Помню, я подумала, что мы остановились как раз вовремя. Вы должны захотеть это сделать, а не то, что вы можете взять и бросить, потому что вы играете с эмоциями молодых людей".

Напомним, женщина откровенно призналась, что не любит свою приемную дочь. Она обратилась к психотерапевту, чтобы преодолеть свои отрицательные чувства к ней.

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